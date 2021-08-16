«Он держал палец на спусковом крючке»

Эта женщина пережила личную трагедию, но не сломалась, а стала только сильнее, и теперь помогает другим. В нашем материале вы найдете интервью с сотрудником центра психологической помощи. Это — пронзительная история из первых уст. Без шаблонов, без масок, только правда, такая, какая есть. Но у нас и хорошие новости — надежда есть всегда!
«У него в руках был дробовик. Я слышала, как щелкает затвор. Жуткое ощущение. Страх, смешанный с сочувствием. Он просто устал и искал утешения. Я все помню так, словно это случилось вчера», – Карен Крауч, оператор кризисного центра.
Карен Крауч отдала работе в центре психологической помощи 8 лет. К такой деятельности её подтолкнула собственная проблема, ведь женщина не понаслышке знает, что такое суицид.
«Мой сын. Он так и не признался мне, что был в депрессии. Я поняла это по голосу», – утверждает женщина.
В 15 лет у мальчика обнаружили рак головного мозга. Тяжелое заболевание, как физически, так и морально. Он прошел все стадии лечения. В 21 он достиг своего лимита. Рак вернулся, симптоматика усилилась в результате постоянного приема алкоголя. Так он справлялся с болью.
«Он мог позвонить мне посреди ночи и сказать, как сильно жалеет о том, что подвел», – указывает женщина в интервью.
Карен и сама боролась с раком. На тот момент, когда её семью постигло горе, она как раз проходила очередной курс лечения.
Справится с проблемой ей помог центр в Мемфисе в 2007 м. Тогда же она решилась помогать другим людям, которые находятся на пороге суицида.
Непосредственно сам «Кризисный центр» представляет собой тесную каморку с четырьмя телефонами. 100 сотрудников работают посменно.
Операторы отвечают на звонки из Теннесси, Арканзаса, Миссисипи. Количество тех, кто нуждается в помощи, постоянно растет. Сотрудники центра также подключены к нескольким горячим линиям, которые работают на территории всей страны. На них переводят те случаи, когда полиция точно фиксирует риск суицида.
В 2017 м году количество звонков составило 21 тысячу. Каждый из них – это история, что полна трагедий и лишений. Операторы работают по паре часов, некоторые из них — волонтеры. Но есть люди, которые после первых же пяти звонков не выдерживают и уходят.
Ниже представлен перевод фрагмента интервью, призванный привлечь внимание к проблеме суицида в мире.
Зачем нужен центр в Мемфисе?
Многие люди стесняются обращаться за помощью к друзьям или родственникам. Трубка обезличивает. Говорить с абстрактным голосом проще, пластик умеет хранить секреты.
О чем чаще всего говорят позвонившие?
Любая масштабная трагедия или публичный суицид подталкивают людей к анализу своих проблем. Среди позвонивших много подростков, женщин.
Проблема насилия фигурирует чаще всего. Какие действия вы предпринимаете в первую очередь?
Мы не работаем по шаблону. Это опасно, поскольку человек сразу же вешает трубку. Мы говорим от сердца. Чаще даже не о проблеме, а просто обо всем на свете. Наша задача – удержать позвонившего. Кто-то пытается задавать вопросы, другие вовлекают в беседу иными способами.
Что вы говорите новичкам?
Слушайте. Думайте. Не смейте поранить человека словом или тоном. Мы не профессионалы, поэтому не нужно официоза в общении.
Что если позвонившему нужен профессионал?
Мы передаем его данные через программу iCarol, после чего стараемся удержать человека, пока с ним не свяжутся.
Как отнеслась ваша семья к такой работе?
Сперва я отработала 10 смен за месяц. В основном это были выходные. Дочь замкнулась в себе и злилась на меня. «Как ты можешь говорить о суициде после всего случившегося? Неужели тебе не больно?!» – заявляла она. Со временем она поняла, что это тоже способ справиться с проблемой. Мой способ.
Вы может рассказать о ситуации, когда вам удалось остановить человека от суицида?
Да. Я хорошо помню это. Он бывший военный. Думаю, ему за 50, хотя я и не знаю точный возраст, имя или другие подробности о нем. Мы следуем правилу полной анонимности. Он был парализован ниже пояса, это сильно угнетало его, поскольку раньше он считал себя настоящим мужчиной. Защитником, воином.В конце звонка я услышала его смех. Это хороший знак. Я не лелею надежду, что полностью оттолкнула его от бездны, но я старалась пройти с ним все стадии посттравматического синдрома.
Когда вы знаете, что справились с задачей?
Они начинают говорить на другие темы. Смеются. Начинают дышать не так часто. После первой пары звонков, мы лучше понимаем внутренний настрой позвонившего.
Что бы вы хотели донести миру?
Будьте открытыми. Дайте возможность себе взглянуть на проблемы других.