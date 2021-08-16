«Он держал палец на спусковом крючке»

Эта женщина пережила личную трагедию, но не сломалась, а стала только сильнее, и теперь помогает другим. В нашем материале вы найдете интервью с сотрудником центра психологической помощи. Это — пронзительная история из первых уст. Без шаблонов, без масок, только правда, такая, какая есть. Но у нас и хорошие новости — надежда есть всегда!

«У него в руках был дробовик. Я слышала, как щелкает затвор. Жуткое ощущение. Страх, смешанный с сочувствием. Он просто устал и искал утешения. Я все помню так, словно это случилось вчера», – Карен Крауч, оператор кризисного центра.

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Карен Крауч отдала работе в центре психологической помощи 8 лет. К такой деятельности её подтолкнула собственная проблема, ведь женщина не понаслышке знает, что такое суицид.

«Мой сын. Он так и не признался мне, что был в депрессии. Я поняла это по голосу», – утверждает женщина.

В 15 лет у мальчика обнаружили рак головного мозга. Тяжелое заболевание, как физически, так и морально. Он прошел все стадии лечения. В 21 он достиг своего лимита. Рак вернулся, симптоматика усилилась в результате постоянного приема алкоголя. Так он справлялся с болью.

«Он мог позвонить мне посреди ночи и сказать, как сильно жалеет о том, что подвел», – указывает женщина в интервью.

Карен и сама боролась с раком. На тот момент, когда её семью постигло горе, она как раз проходила очередной курс лечения.

Справится с проблемой ей помог центр в Мемфисе в 2007 м. Тогда же она решилась помогать другим людям, которые находятся на пороге суицида.

Непосредственно сам «Кризисный центр» представляет собой тесную каморку с четырьмя телефонами. 100 сотрудников работают посменно.

Операторы отвечают на звонки из Теннесси, Арканзаса, Миссисипи. Количество тех, кто нуждается в помощи, постоянно растет. Сотрудники центра также подключены к нескольким горячим линиям, которые работают на территории всей страны. На них переводят те случаи, когда полиция точно фиксирует риск суицида.

В 2017 м году количество звонков составило 21 тысячу. Каждый из них – это история, что полна трагедий и лишений. Операторы работают по паре часов, некоторые из них — волонтеры. Но есть люди, которые после первых же пяти звонков не выдерживают и уходят.

Ниже представлен перевод фрагмента интервью, призванный привлечь внимание к проблеме суицида в мире.

Зачем нужен центр в Мемфисе?

Многие люди стесняются обращаться за помощью к друзьям или родственникам. Трубка обезличивает. Говорить с абстрактным голосом проще, пластик умеет хранить секреты.

О чем чаще всего говорят позвонившие?

Любая масштабная трагедия или публичный суицид подталкивают людей к анализу своих проблем. Среди позвонивших много подростков, женщин.

Проблема насилия фигурирует чаще всего. Какие действия вы предпринимаете в первую очередь?

Мы не работаем по шаблону. Это опасно, поскольку человек сразу же вешает трубку. Мы говорим от сердца. Чаще даже не о проблеме, а просто обо всем на свете. Наша задача – удержать позвонившего. Кто-то пытается задавать вопросы, другие вовлекают в беседу иными способами.

Что вы говорите новичкам?

Слушайте. Думайте. Не смейте поранить человека словом или тоном. Мы не профессионалы, поэтому не нужно официоза в общении.

Что если позвонившему нужен профессионал?

Мы передаем его данные через программу iCarol, после чего стараемся удержать человека, пока с ним не свяжутся.

Как отнеслась ваша семья к такой работе?

Сперва я отработала 10 смен за месяц. В основном это были выходные. Дочь замкнулась в себе и злилась на меня. «Как ты можешь говорить о суициде после всего случившегося? Неужели тебе не больно?!» – заявляла она. Со временем она поняла, что это тоже способ справиться с проблемой. Мой способ.

Вы может рассказать о ситуации, когда вам удалось остановить человека от суицида?

Да. Я хорошо помню это. Он бывший военный. Думаю, ему за 50, хотя я и не знаю точный возраст, имя или другие подробности о нем. Мы следуем правилу полной анонимности. Он был парализован ниже пояса, это сильно угнетало его, поскольку раньше он считал себя настоящим мужчиной. Защитником, воином.В конце звонка я услышала его смех. Это хороший знак. Я не лелею надежду, что полностью оттолкнула его от бездны, но я старалась пройти с ним все стадии посттравматического синдрома.

Когда вы знаете, что справились с задачей?

Они начинают говорить на другие темы. Смеются. Начинают дышать не так часто. После первой пары звонков, мы лучше понимаем внутренний настрой позвонившего.

Что бы вы хотели донести миру?