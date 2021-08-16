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Психолог рассказал, как уличить собеседника во лжи

Стелла Шмель
3 часа назад

Ула Крунквист, преподаватель полицейского дела из Швеции, рассказал, как уличить собеседника в том, что тот врет. Об этом пишет Dagens Nyheter.

Психолог рассказал, как уличить собеседника во лжи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт отметил, что стопроцентного способа поймать человека на вранье не существует. Уверенность в том, что тот лжет, не может быть выше 55%.

Преподаватель считает, что следует отбросить любые стереотипы о врунах. Стоит обеспечить себе преимущество, оперируя фактами и задавая неожиданные вопросы. В таком случае лжецу будет трудно сказать неправду, потому что собеседник хорошо ознакомлен с предметом разговора.

Торопиться с выводами тоже не стоит. По мнению Крунквиста, чем раньше человек решит, что все стало ясно, тем выше риск ошибиться.

Ранее "Рамблер" писал, как один швед обманул всех.

Психология,
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