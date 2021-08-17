"Жена начала меня стыдиться"

Очевидно, что несмотря на космические корабли, которые уже давно бороздят просторы Большого театра, в нашем обществе все еще очень прочны устоявшиеся представления об особенностях и поведении представителей разных гендеров, о том, какие роли должен играть мужчина, а какие функции заведомо лежат на женщине.

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Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse Леонидом и Екатериной, мы поговорили о том, в каких рамках мы на самом деле существуем, кто эти рамки устанавливает и что за ними стоит, если вглядеться в них чуть более пристально.

Что обсуждаем?

Герой выпуска работал менеджером по продажам, но из-за пандемии коронавируса компания закрылась, и он потерял работу. Во время карантина мужчина обучился новой специальности и стал мастером ногтевого сервиса. Однако его профессия стала вызывать стыд у его супруги:

"С новой профессией я зарабатываю больше, чем когда сидел в офисе. Клиенты уходят довольные, а мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Вроде бы все отлично, но я заметил, что жена начала меня будто бы стыдиться".

Жена попросила героя не распространяться никому о своей работе и перестала его считать за мужчину:

"Мне стало обидно и горько, что самый близкий человек меня не просто не поддерживает, а, напротив, втаптывает в грязь. Я не знаю, как разрушить эти шаблоны и что делать, чтобы изменить ее мнение обо мне и моей работе. Меня перестали считать за мужика, хотя именно моя работа позволила нам жить лучше".

Коротко о главном

00:50 История героя.

05:00 Окно Овертона. Как с течением времени меняются границы допустимого в обществе, что считается приемлемым, а что - нет.

09:00 Как относятся к мужчинам с "женской" профессией в России.

12:30 Мужчина-маникюрщик. Почему женщинам это не нравится. Особенность контактных профессий.

19:00 Стереотипы о сферах деятельности мужчин и женщин. Почему женщин в "мужской" профессии воспринимают лучше, чем мужчин в "женской".

21:20 Природа стыда. Обесценивание труда.

27:30 Как бороться со стереотипами и добиться признания.

36:00 Почему некоторые мужчины выбирают "женские" профессии.

41:10 Почему женщины негативно реагируют на выбор партнера и испытывают стыд. Как говорить об этом в отношениях.

49:15 Какими качествами обладают люди, которые идут в нетипичные для их гендера сферы деятельности.

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