Мишустин: Льготная семейная ипотека будет продлена до конца 2023 года

Льготная семейная ипотека в России будет продлена до конца 2023 года. Об этом в ходе заседания правительства РФ сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через 1,5 года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года», - отметил Мишустин.

Он уточнил, что по решению главы государства воспользоваться программой смогут семьи уже при рождении первенца.