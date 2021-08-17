Мишустин: Льготная семейная ипотека будет продлена до конца 2023 года

Льготная семейная ипотека в России будет продлена до конца 2023 года. Об этом в ходе заседания правительства РФ сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«По поручению президента правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через 1,5 года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года», - отметил Мишустин.
Он уточнил, что по решению главы государства воспользоваться программой смогут семьи уже при рождении первенца.
Ранее «Известия» сообщали, что за первые шесть месяцев 2021 года ипотечными программами с государственным участием воспользовались 292 тыс. российских семей, общая сумма кредитов составила 959 млрд руб.