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Мишустин: Льготная семейная ипотека будет продлена до конца 2023 года

Агентство «Москва»иещё 13
5 часов назад

Льготная семейная ипотека в России будет продлена до конца 2023 года. Об этом в ходе заседания правительства РФ сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через 1,5 года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года», - отметил Мишустин.

Он уточнил, что по решению главы государства воспользоваться программой смогут семьи уже при рождении первенца.

Ранее «Известия» сообщали, что за первые шесть месяцев 2021 года ипотечными программами с государственным участием воспользовались 292 тыс. российских семей, общая сумма кредитов составила 959 млрд руб.

Психология,Михаил Мишустин,Правительство РФ,газета "Известия",
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