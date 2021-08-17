«С малышом на руках получаю по 40 тысяч в неделю»

Вопрос «как зарабатывать, не выходя из дома с малышом на руках» сейчас как никогда актуален. «Рамблер» решил разобраться в этом вопросе и спросить у специалиста, на какую работу может устроиться женщина (или мужчина) в декрете.
Пандемия коронавируса показала всему миру, что иногда эффективнее часть сотрудников «держать на удаленке», а не гонять их в офис пять дней в неделю. На сайтах по поиску работы теперь чаще встречаются вакансии с пометкой «ищем специалиста на удаленную работу», а, значит, теперь есть возможность строить карьеру мечты, не выходя из дома (и декрета!).
Вот, что советует HR-фрилансер Анна Майстрова @annamaistrova:
«На сегодняшний день много работодателей предоставляют возможность работать в декрете удаленно. Для соблюдения баланса «жизнь-работа» я рекомендую выбирать те профессии, которые занимают не более 4-6 часов в день, либо те, которые вообще не привязаны ко времени. Например, менеджеры по продажам в онлайн-школах, которые продают услуги через переписки. Второй вариант - это SMM-направление, где зачастую работа над проектом строится специалистом в гибком графике в течение дня. Эти профессии требуют навыков и обучения, которое сейчас доступно как никогда. Рекомендую присмотреться к обучающим курсам на такие профессии как: менеджер по продажам, SMM-менеджер, менеджер по работе с блогерами, менеджер по работе с маркет-плейсами, ассистент».
Также специалисты по подбору кадров советуют максимально задействовать свои сильные стороны, например, знание иностранных языков. Репетиторство в нынешних реалиях приносит хорошие деньги – можно как устроиться в онлайн-школу, так и работать на себя.