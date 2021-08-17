«С малышом на руках получаю по 40 тысяч в неделю»

«На сегодняшний день много работодателей предоставляют возможность работать в декрете удаленно. Для соблюдения баланса «жизнь-работа» я рекомендую выбирать те профессии, которые занимают не более 4-6 часов в день, либо те, которые вообще не привязаны ко времени. Например, менеджеры по продажам в онлайн-школах, которые продают услуги через переписки. Второй вариант - это SMM-направление, где зачастую работа над проектом строится специалистом в гибком графике в течение дня. Эти профессии требуют навыков и обучения, которое сейчас доступно как никогда. Рекомендую присмотреться к обучающим курсам на такие профессии как: менеджер по продажам, SMM-менеджер, менеджер по работе с блогерами, менеджер по работе с маркет-плейсами, ассистент».