Карантин негативно повлиял на психику женщин

Психическое здоровье женщин страдает особенно сильно из-за увеличения переработок во время карантина. Британским властям предложили законопроект, который даст работникам право полностью отключаться от рабочих коммуникаций в свободное время, пишет The Guardian.

Массовый переход на удаленку вызвал «эпидемию скрытой сверхурочной работы», которая особенно затрагивает женщин, показал отчет аналитического центра Autonomy thinktank. Неоплачиваемый труд стал очень актуальной проблемой в эпоху дистанционной занятости.

Предыдущее исследование о переутомлении во время пандемии, проведенное Autonomy совместно с двумя другими компаниями, показало, что на всех этапах коронакризиса его негативное влияние на психическое здоровье ощущалось женщинами гораздо больше. Кроме того, выяснилось, что женщины на 43 процента чаще получают дополнительную работу, чем мужчины. Если у работницы есть дети, то сверхурочный труд еще более повышает риск психических расстройств.

В рамках отчета был предложен законопроект, который гарантирует работникам право полностью отключаться от всех служебных коммуникаций в нерабочее время — «право на отключение» (a right to disconnect). Например, предлагается избавить сотрудников от необходимости отвечать на звонки или читать электронные письма, когда рабочий день подошел к концу. Директор по исследованиям в Autonomy Уилл Стронж считает, что пандемия «усилила необходимость создания более четких границ между работой и семейной жизнью», и принятие закона поспособствует улучшению положения.