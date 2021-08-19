Почему женщины публикуют откровенные фото

Сексолог Юлия Варр прокомментировала Instagram-публикацию известной певицы Бритни Спирс. На снимке звезда позирует топлес, а в комментариях заявляет, что таким образом хочет почувствовать себя более уверенной в период борьбы за выход из-под опеки отца. Юлия Варр объяснила такое поведение не только желанием самоутвердиться, но и психологическими особенностями человека.

Современные социальные сети дают возможность делиться откровенными фото в обширной форме и с определенными ограничениями. Я, как инстаграмер, знаю, что многие девушки хотели бы показывать свое тело, но из-за моральных принципов и стеснения не решаются на это. Это напоминает «заводящую игру», позволяющую чувствовать себя значимее. Такие фото, как правило, всегда привлекают внимание.

По мнению специалиста, желание девушки показывать свое тело не должно влиять на ее личную жизнь. Современные люди привыкли разделять соответствующие понятия.

Есть такая поговорка, что настоящие актеры, чтобы добиться признания, «хоть дерьмо на публике съедят», то есть они могут сделать все что угодно, эпатировать, чтобы добиться большего внимания.