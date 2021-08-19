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Почему женщины публикуют откровенные фото

WMJ.ru
1 час назад

Сексолог Юлия Варр прокомментировала Instagram-публикацию известной певицы Бритни Спирс. На снимке звезда позирует топлес, а в комментариях заявляет, что таким образом хочет почувствовать себя более уверенной в период борьбы за выход из-под опеки отца. Юлия Варр объяснила такое поведение не только желанием самоутвердиться, но и психологическими особенностями человека.

Почему женщины публикуют откровенные фото
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Современные социальные сети дают возможность делиться откровенными фото в обширной форме и с определенными ограничениями. Я, как инстаграмер, знаю, что многие девушки хотели бы показывать свое тело, но из-за моральных принципов и стеснения не решаются на это. Это напоминает «заводящую игру», позволяющую чувствовать себя значимее. Такие фото, как правило, всегда привлекают внимание.

По мнению специалиста, желание девушки показывать свое тело не должно влиять на ее личную жизнь. Современные люди привыкли разделять соответствующие понятия.

Есть такая поговорка, что настоящие актеры, чтобы добиться признания, «хоть дерьмо на публике съедят», то есть они могут сделать все что угодно, эпатировать, чтобы добиться большего внимания.

Также сексолог отметила, что стремление выкладывать откровенные фото может быть связано с полученной в первый год жизни оральной травмой, из-за которой женщины до сих пор «не могут наесться, насосаться молока». Им никак не насытиться вниманием окружающих и приходится постоянно напоминать о себе. А простейшим способом сделать это является демонстрация обнаженного тела.

Психология,Бритни Спирс,
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