В какие глупости верят знаки зодиака

Даже самые умные люди нет-нет да и поверят в бред сумасшедшего. Сегодня мы решили рассказать о самом страшном – в какую чушь верит каждый знак зодиака.

Фото: Кадр из фильма "Солнцестояние" Кадр из фильма "Солнцестояние"

Овен – в плоскую Землю

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Когда ты, наконец, станешь очень близким Овну. Она неожиданно выдаст тебе тайную информацию – на самом деле Земля – плоская штука. Только никому об этом, тсс Проверить Овна на опьянение или солнечный удар ты, конечно, можешь, но результат будет отрицательный.

Весы – в инопланетян

Далеко-далеко, глубоко-глубоко в космосе существуют иные формы жизни, которые дружить с нами совершенно не хотят. Покорять – тоже. Если начистоту – им на нас совершенно наплевать. И если ты думаешь, что все это – чушь кошачья, то спешим тебя огорчить: нам об этом Весы рассказала – она как раз из зеленого племени прилетела.

Рак – в своего бывшего

Даже через пять лет после разрыва Рак будет думать о том, тепло ли ее бывшему, сыто ли его внутреннему волчаре. Кажется нам, она и на смертном одре будет думать, что именно он (или они) был принцем на белом единороге.

Близнецы – в рептилоидов

Если распить с Близнецами одну-две бутылочки вина, то можно узнать, что красотка знакома не только с местными маргиналами, но и с рептилоидом Анатолием, который косит под живого человека. Все симптомы на лицо: высокий, длинные волосы (чтобы уши скрывать), говорит на непонятном языке, стоически пьет столько водки, что любого скосит, и то ли фиолетового, то ли зеленого цвета.

Скорпионы – в Пиковую Даму

Все мы боялись произнести ее имя три раза перед зеркалом, а еще волновались, что она по нашу душу ночью придет. И она пришла, но только в зрелом возрасте, и имя ей – Скорпион. Увечья она, конечно, нанесет исключительно психологические, но от этого не легче. А если ты в нее не поверишь, то она вытрясет из тебя душу на раз-два. К слову, в себя она тоже очень даже верит.

Рыбы – в астрал

Рыбки в него не только верят, но раз за разом туда уходят. Там можно спрятаться от навязчивых родственников и людей в принципе, укрыться от долгов и от других «приятных» вещей. И если Рыбки вдруг замерли, то это они не прикидываются замороженной воблой, это они ушли далеко и надолго в астрал.

Козерог – в теории заговора

Нет, Козерог не ударилась головой. Это ты ударился, раз думаешь, что масонов не существует, «Том и Джерри» – милый мультик, высадку на Луну снял не Стенли Кубрик, Марс еще ни разу не колонизирован, а Владимир Ильич вдруг перестал быть грибом. Коронавирус на эту планету тоже не просто так пришел, если что.

Телец – в порчу

В очередной раз потеряла кошелек, пролила на белую рубашку кофе, не успела закончить квартальный отчет, сломала ногу – во всем виноваты завистники. Телец искренне верит в порчу и раз за разом «прививается» от нее у астролога, таролога, рунолога, хироманта и прочих веселых ребят, которые помогают Тельцу не ради денег, а из-за очень большого и доброго сердца.

Стрелец – в прекрасное будущее

Стрелец все перекладывает на заветное светлое будущее, когда трава будет зеленее, а ее зарплата, наконец, выше. И в планах на это удачное время черт ногу сломит, потому что там и путешествие на Эверест, и свадьба, и веселый новый год, и кето диета.

Водолей – в вещие сны

С четверга на пятницу Водолею всегда снится вещий сон. Даже если в этом сне она была гигантской туфлей, давящей отряд тараканов и крошечных пони – это точно говорит о проблемах в семье или о повышении. Если что, твои сны Водолей тоже может трактовать, поэтому обращайся за помощью.

Дева – в кристаллы

Для денег, для любви, для своего здоровья, для здоровья котика – у Девы найдется кристалл на любой вкус. Прикладывать их к проблемному месту жизни нужно дольше – так действеннее. И чтобы ты понимал, сколько у нее этих камешков – из них можно собрать настоящую крепость с блэкджеком и плюшками.

Львица – в свои силы