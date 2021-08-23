«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»

Захват власти в Афганистане террористическим движением «Талибан» (запрещено в РФ) вселил страх не только в их противников, но и простых граждан, в особенности женщин. Они все еще помнят, каково было жить при власти талибов в конце 1990-х: тогда жительниц страны могли забить камнями, если они появлялась на публике без бурки, им нельзя было выходить из дома в одиночку, а получить образование или построить карьеру было просто невозможно. Современные талибы уверяют, что изменились и позволят женщинам учиться, работать и даже попасть в правительство. Но эти слова пока не вызывают доверия. «Лента.ру» поговорила с жительницей Афганистана и рядом экспертов и выяснила, как изменится жизнь афганских женщин при власти радикальных мужчин из «Талибана».

«Лицо женщины — источник разврата»

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Пять лет правления «Талибана», с 1996 по 2001 год, создали прочный образ: члены радикального движения стали ассоциироваться с дикой, показной жестокостью, особенно в отношении женщин. Им запрещалось работать, учиться и выходить из дома без сопровождения мужчин, их также обязали носить бурку. За нарушение могли забить камнями или публично избить плетьми: только в декабре 1996 года таким образом наказали 225 женщин.

Без бурки женщина фактически считалась «раздетой». Талибы настаивали: лица афганок могут видеть только члены их семьи. Доходило до того, что людей заставляли заколачивать окна собственных домов — ведь туда могли заглянуть прохожие. И кто знает, будет ли хозяйка носить накидку. «Лицо женщины — источник разврата для мужчин», — объяснял указ один из представителей «Талибана».

Установки на жесткую сегрегацию мужчин и женщин действовали не только в обыденной жизни, но даже в экстренных ситуациях: ни один врач-мужчина не мог прикоснуться к афганке, даже когда ей нужна была медицинская помощь. Если доктор нарушал это правило, его могли избить или арестовать. Лечить пациенток разрешалось только женщинам, которых заставляли работать в особых больницах. Как правило, в таких клиниках не было ни чистой воды, ни хирургического оборудования, ни электричества. Да и высококлассных специалистов в этих больницах, впрочем, тоже не было.

За пять лет своего правления талибы практически лишили афганских девочек образования. Посещать школу могли только ученицы младших классов — с наступлением пубертатного периода девочек, как правило, выдавали замуж. В некоторых провинциях возраст учениц оценивали на глаз, так что в брак вступали даже восьмилетние. «Из-за таких ограничений семьи заставляли дочерей как можно скорее выучиться и окончить школу. Школьницам приходилось посещать столько уроков, на сколько у них хватало сил, лишь бы успеть получить минимальное образование», — вспоминает один из афганцев. К 2001 году в школах почти не осталось учениц.

Все запреты объясняли законами шариата. При этом на самом деле такие требования имеют мало отношения к исламскому праву, рассказала «Ленте.ру» востоковед-афганист Александра Ковальская. Корни жестоких указов «Талибана» скорее относятся к пуштунским обычаям (пуштуны — народ иранского происхождения, в основном проживает в Пакистане и Афганистане — прим. «Ленты.ру»).

"К их пониманию шариата неизбежно примешивается специфический менталитет и традиции. Скажем, если ислам не требует от женщины закрывать лицо при выходе из дома, то для пуштунского мира это норма, и таких различий в понимании женских прав и свобод довольно много. То, что мы наблюдали в 1996-2001 годах, к шариату имело весьма отдаленное отношение", — Александра Ковальская,востоковед-афганист.

Ситуация с правами женщин в Афганистане стала медленно исправляться после свержения «Талибана» и вторжения иностранного контингента в 2001 году.

Женщины-воительницы

Уже к 2007 году доля учениц в школах выросла почти в 40 раз и составила 41,7 процента. К 2011-му их стало еще больше: 65,6 процента от общего числа учащихся. Значительно выросло и число студенток: по данным на 2016 год, доля девушек среди студентов Афганистана составляла 28 процентов. Доля женщин-преподавателей — 14 процентов.

Для многих женщин открылись невиданные при талибах возможности. Они смогли вернуться на службу в армию — женщинам разрешалось служить до 1996 года. С 2014 года США и их союзники по НАТО консультировали вооруженные силы Афганистана и помогали вербовать женщин.

Афганки могли стать судьями, офицерами полиции и даже министрами. По данным на 2020 год, доля женщин в парламенте Афганистана был значительно выше доли женщин в американском Конгрессе (27 процентов против 23 процентов).

Впрочем, такие свободы были доступны преимущественно девушкам из больших городов — да и там не обходилось без нарушений и домогательств. Многие жительницы сельских районов по-прежнему полностью зависели от мужчин. Где-то афганки не могли получить доступ к медицинскому обслуживанию, ходить в школу или устроиться на работу. Да и многие мужчины в провинциях остались консервативными: мало кто из них позволял дочерям ходить в школу.

Несмотря на это политики все равно пытались, как могли, поддерживать тренд на женскую эмансипацию, указывает Ковальская. В частности, бывший президент Ашраф Гани поощрял назначение женщин на руководящие посты, а его жена, первая леди Рула Гани, активно участвовала в официальных мероприятиях и руководила социальными проектами.

На законодательном уровне каждая женщина имела право на защиту, лечение и образование и была равна мужчине — это говорилось в конституции, принятой в 2004 году

В 2009 году афганские власти также приняли закон, согласно которому государство было обязано защищать женщин от насилия. По данным Human Rights Watch, благодаря этому закону правоохранительные органы действительно стали уделять больше внимания преступлениям против девушек и девочек. И хотя жизнь в деревне могла разительно отличаться от жизни в крупных городах, у афганских девочек был шанс на то, чтобы стать свободнее и самостоятельнее — но теперь даже этот шанс отобрали талибы.

«Мы не хотим, чтобы женщины были жертвами»

После захвата Кабула талибами 15 августа 2021 года многих девушек начали эвакуировать из университетов, а владельцы салонов красоты принялись закрашивать изображения женщин на витринах. В стране в десять раз выросли цены на бурки: если в прошлом году они стоили по 200 афгани (около 2,3 доллара), то теперь — от 2 до 3 тысяч афгани (примерно 23-34 доллара).

Однако сами представители «Талибана» пытаются убедить женщин, что их жизнь не изменится. Радикалы уверяют, что не собираются притеснять чьи-либо права и что каждая женщина сможет работать и ходить в школу или университет. Кроме того, талибы разрешили женщинам работать на телевидении. Их даже пообещали пригласить в новую афганскую администрацию.

«Мы не хотим, чтобы женщины были жертвами. Они должны быть в правительственной структуре в соответствии с законами шариата», — так член талибской комиссии по вопросам культуры Энамулла Самангани призвал афганских женщин присоединиться к будущему правительству.

Представители «Талибана» также обещают, что в стране не будет насилия против женщин. При этом уже 18 августа стало известно, что боевики забили до смерти жительницу провинции Фарьяб, мать четверых детей. Таким образом ее «наказали» за отказ готовить для талибов еду. По словам дочери погибшей, у них просто не было денег, чтобы накормить радикалов — к семье стучались аж 15 человек.

"Мама упала в обморок, и они ударили ее своими автоматами АК-47", — Манижа, дочь погибшей.

Заявлениям талибов противоречат и другие факты. Так, женщины-военные уже стали получать многочисленные угрозы от членов радикального движения. «Они прислали мне письмо, где пригрозили сделать со мной все, что угодно, если я попадусь им на глаза. Они сказали, что их раздражает, что я работала с иностранцами», — рассказала военнослужащая Фатима Садат. По некоторым слухам, террористы также ходят по домам и составляют списки женщин, которые работали в государственных органах и в СМИ. Зачем нужны эти данные, неизвестно.

Позже появились и более тревожные сообщения: якобы талибы начали забирать девочек в сексуальное рабство, а также заживо сожгли молодую женщину из-за невкусного обеда.

«Единственный способ спастись — это бежать»

Многие девушки уже уезжают или планируют уехать из Афганистана. Такими планами с «Лентой.ру» поделилась 26-летняя Камиша (имя изменено из соображений безопасности), финансист международной организации из города Мазари-Шариф. По ее словам, она сбежит за границу вместе с семьей, как только представится такая возможность. Камиша убеждена, что она никогда не будет в безопасности, если останется в Афганистане.

«Такие же мысли и у моих коллег и подруг: мы все в одинаковой ситуации. Мы все получили образование, у нас всех была работа. И все мы не хотим, чтобы "Талибан" был у власти, потому что их словам верить нельзя. Единственный способ спастись — это бежать», — рассказывает она.

Девушка отметила, что ей хватило нескольких дней, чтобы ощутить присутствие новой власти на своей шкуре: ей пришлось уйти с работы и целыми днями сидеть дома — выходить на улицу просто опасно. Теперь Камиша с болью вспоминает свою счастливую жизнь, которая уже никогда не будет прежней. Ведь талибы не позволят ей учиться, гулять по городу, работать или ходить в кафе.

"Я боюсь за свою жизнь. Атмосфера в стране ужасная, все люди перепуганы. Мы хорошо помним, что было в прошлый раз, когда талибы были у власти", — Камиша, финансист международной организации.

«Они ужасно относятся к девочкам и женщинам и к тем, кто работал на правительство или некоммерческие организации (НКО). Меня сковывает ужас — что будет, когда они узнают, что я работала сразу в нескольких НКО? Убьют ли они меня? Мне очень страшно», — говорит она.

Камиша опровергла каждое обещание «Талибана» относительно прав женщин. По ее словам, ни одна жительница Афганистана не верит ни единому слову радикалов — сейчас они просто пытаются улучшить свою репутацию, не более. «В прошлом они навредили огромному числу женщин, и мы не знаем, что ждать от них сейчас. Они говорят одно, но мы-то знаем: им важно иметь полный контроль над женщиной», — заключила Камиша.

На честном слове

Тотальное недоверие афганских девушек к «Талибану» объяснимо, сказал «Ленте.ру» замглавы исследовательской программы «Матрица мирных соглашений» (The Peace Accords Matrix, PAM) Мадхав Джоши. Эксперт предположил, что многие жители Афганистана не знают ничего о том, чем талибы занимались последние 20 лет, особенно — в отношении женщин. Боевики не взаимодействовали с организациями по защите прав женщин и не привлекали женщин к переговорам с бывшим правительством исламской республики. А раз все, что известно о «Талибане», связано с их пятилетним правлением в конце 1990-х, отношение к ним не смягчится даже после многочисленных обещаний.

"Сами талибы не до конца понимают, какой политики придерживаются в отношении женщин. За последние 20 лет такие вопросы поднимались только во время мирных переговоров с официальным правительством и западными странами. Да и то лишь потому, что «Талибан» хотел создать хорошее впечатление о себе у других стран", — Мадхав Джоши, замглавы исследовательской программы «Матрица мирных соглашений».

Исследователь считает, что такая зависимость от международного сообщества дает надежду на то, что женщины Афганистана не вернутся к обязательному ношению бурки и другим запретам. По мнению Джоши, на благо афганок могут работать США, Китай, Россия и Пакистан: если они окажут давление на боевиков, последним придется уступить. «Пока что очевидно лишь то, что "Талибан" хочет создать впечатление, будто с правами женщин все будет в порядке. Но именно международное сообщество обязано проверить, выполнят ли боевики свои обещания», — заключил Джоши.