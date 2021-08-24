Три шага, если вы решили сменить профессию после 30

Переход в новую область может потребовать от вас много сил и времени.

Смена профессии всегда дается непросто, особенно после того, как вы проработали в одной области приличное количество лет. Но современный мир меняется так быстро, что смена профессии — вполне логичный вариант, когда на рынке труда маячит более перспективное предложение. О чем же стоит помнить, если вы приняли решение изменить свою профессиональную жизнь на рубеже 30, мы и поговорим.

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Самая большая ошибка, которую совершают многие, — увольнение с прежнего места работы еще до того, как подобрали новое. Помните, что вы не просто переходите в другую компанию, но в еще неизведанную вами область, где существуют свои правила, с которыми вы можете быть не знакомы. Не стоит бросать работу и заниматься обучением, вы можете делать это параллельно. Уже после того, как вы будете чувствовать себя увереннее в новой области, пройдете обучение, переговорите с экспертами из этой сферы, можно заниматься поисками подходящей вакансии, при этом работая на старой работе.

Каких навыков вам не хватает?

Естественно, при резкой смене деятельности приходится «добирать» необходимых навыков. Чтобы вам было проще понять, куда двигаться, составьте список умений, без которых вы не сможете работать в новой должности. Это могут быть навыки работы в специализированных программах, языки или что-то подобное. Освойте все недостающие моменты еще до того, как окунетесь в пучину поиска.

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