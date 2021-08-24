Как пережить стресс, связанный с уходом лета

Чтобы избавиться от ощущения, что лето прошло бесцельно, в оставшиеся до сентября дни следует осуществить запланированные дела, предварительно составив их список, рассказал психолог Илья Шабшин, сообщает РИАМО.

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По словам эксперта, остаток лета надо структурировать. Для этого рекомендуется взять ручку и бумагу и подумать над тем, что можно успеть сделать в оставшиеся теплые дни. Вместе с тем недопустимо думать, что с наступлением осени все закончится.

«Осень и холода не обрушатся на нас мгновенно. Будет еще несколько теплых недель и бабье лето. За это время можно наверстать то, что вы не успели сделать, но очень хотите», –объяснил психолог.

По мнению Шабшина, полезно вспомнить яркие и приятные моменты лета: поездки, прогулки, просмотренные фильмы и прочитанные книги. Это позволит сделать комплексный обзор своего лета и сформировать планы на будущее.

Кроме того, эксперт объяснил, почему многих людей печалит мысль о том, что лето вот-вот завершится.

«У большинства людей большая часть месяцев в году посвящена труду, а лето – это сезон отпусков. Осень же ассоциируется с холодом, дождями и слякотью, что не добавляет оптимизма», – подчеркнул психолог.