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Как вернуться к рабочему режиму после отпуска

Мир24иещё 1
1 час назад

Чтобы после отпуска быстрее войти в рабочий режим, нужно спланировать выход на работу не в начале недели, сообщила ФАН психолог Елена Друма.

Как вернуться к рабочему режиму после отпуска
Фото: PixabayPixabay

«Можно заранее спланировать свой отпуск так, чтобы первый рабочий день приходился на середину недели. Понедельник сам по себе является для нас тяжелым с психологической точки зрения днем. А после длительного отдыха еще и добавляется дополнительная нагрузка в виде полной рабочей недели», – отметила эксперт.

Друма также порекомендовала в первые дни после отпуска работать в «мягком режиме» – не пытаться решить разом все накопившиеся задачи. Также будет полезно концентрироваться на выполненных заданиях и за это хвалить себя, добавила психолог.

Кроме того, она посоветовала придерживаться здорового образа жизни, сбалансированног питания и добавить в свой дневной распорядок физические нагрузки. Это могут быть прогулки или активные игры с детьми. Даже простая функциональная пятиминутка за рабочим столом, по словам Друмы, принесет пользу и удовольствие.

Ранее Илья Шабшин рассказал, как избавиться от ощущения, что лето прошло бесцельно. Специалист отметил, что в оставшиеся до осени дни следует осуществить запланированные дела, предварительно составив их список. Полезно также вспомнить приятные моменты лета. Это позволит сделать комплексный обзор уходящего лета и сформировать планы на будущее.

Психология,Илья Шабшин,
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