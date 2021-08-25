Как вернуться к рабочему режиму после отпуска

Чтобы после отпуска быстрее войти в рабочий режим, нужно спланировать выход на работу не в начале недели, сообщила ФАН психолог Елена Друма.

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«Можно заранее спланировать свой отпуск так, чтобы первый рабочий день приходился на середину недели. Понедельник сам по себе является для нас тяжелым с психологической точки зрения днем. А после длительного отдыха еще и добавляется дополнительная нагрузка в виде полной рабочей недели», – отметила эксперт.

Друма также порекомендовала в первые дни после отпуска работать в «мягком режиме» – не пытаться решить разом все накопившиеся задачи. Также будет полезно концентрироваться на выполненных заданиях и за это хвалить себя, добавила психолог.

Кроме того, она посоветовала придерживаться здорового образа жизни, сбалансированног питания и добавить в свой дневной распорядок физические нагрузки. Это могут быть прогулки или активные игры с детьми. Даже простая функциональная пятиминутка за рабочим столом, по словам Друмы, принесет пользу и удовольствие.