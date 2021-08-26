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Выявлен механизм сексуального желания

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад

Исследователи из Германии и США выявили популяцию нейронов в гипоталамусе, которая регулирует желание вступить в половой акт. Статья ученых опубликована в журнале Nature.

Выявлен механизм сексуального желания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Гипоталамус — небольшая область в промежуточном мозге — отвечает у человека за многие побуждения, в том числе за голод, жажду и желание совокупиться. Исследователи из Вюрцбургского и Гарвардского университетов в экспериментах на мышах обнаружили, что стремление спариваться у мышей контролируется особой популяцией нейронов, стимулирующих выброс дофамина — «гормона удовольствия» — в медиальной преоптической области гипоталамуса. Вызываемая этим активация сигнальных путей в ответственном за спаривание нейронном контуре лежит в основе непрерывного усиления желания спариваться.

Ученые показали, что искусственная стимуляция или подавление этой популяции серьезно влияла на сексуальное желание. Результаты исследования объясняют, почему на него влияют некоторые лекарства, в частности селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (к ним относятся многие антидепрессанты). По мнению авторов работы, повышенный уровень серотонина «тормозит» связанные с допамином сигнальные пути, тем самым снижая либидо.

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