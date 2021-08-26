Выявлен механизм сексуального желания

Исследователи из Германии и США выявили популяцию нейронов в гипоталамусе, которая регулирует желание вступить в половой акт. Статья ученых опубликована в журнале Nature.

Гипоталамус — небольшая область в промежуточном мозге — отвечает у человека за многие побуждения, в том числе за голод, жажду и желание совокупиться. Исследователи из Вюрцбургского и Гарвардского университетов в экспериментах на мышах обнаружили, что стремление спариваться у мышей контролируется особой популяцией нейронов, стимулирующих выброс дофамина — «гормона удовольствия» — в медиальной преоптической области гипоталамуса. Вызываемая этим активация сигнальных путей в ответственном за спаривание нейронном контуре лежит в основе непрерывного усиления желания спариваться.