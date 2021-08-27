Знаки зодиака, к которым липнут деньги

Работаешь, работаешь, а денег как не было, так и нет – знакомо? Мы решили разыскать тех бесстыдников, которые этой проблемой никогда не страдают. И знаете что? Все они родились под одними и теми же знаками зодиака.

Фото: Кадр из фильма "Шальные деньги" Кадр из фильма "Шальные деньги"

Стрелец

У Стрельца есть одна особенность, которую в карман не спрячешь – умеет она заговаривать зубы. А еще – превращаться в маленького невинного котеночка, которого так и хочется на ручки взять. И в деловых переговорах это работает на ура. Поэтому Стрелец даже в голодный год будет запивать красным вином омаров – отказать этой милоте невозможно.

Телец

Жирнее всех в гороскопе везет красотке-Тельцу – деньги буквально падают на нее с неба, оставляя синяки на лбу. То ли это из-за ее загребущих копытцев, то ли из-за того, что она время от времени ставит палатку возле офиса – непонятно. Зато понятно одно – она вам даже использованный чайный пакетик зажмет, нечего на ее добро рот разевать.

Лев

С первого взгляда Лев – очень милое и мягкое существо, а вот со второго – никого не жалеющая карьеристка, которая может не только по головам пройтись, но и отвинтить их к чертовой матери, безумно хохоча. Нет, совесть не замучает. Зато видали, сколько у нее денег и цацек разных? Своими силами заработала.

Рак