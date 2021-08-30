Россиян предупредили о «тормозящей жизнь» привычке

«Ночное бдение перед телефоном или компьютером "тормозит" нашу жизнь, продвижение и достижение целей. Все это съедается ночным бдением. Также это формирует из нас поверхностных невротиков, которые могут перейти в эмоциональные крайности, в истерику и в состояние негатива», — подчеркнул Ключников.