С экс-министра Абызова захотели взыскать 35 млрд рублей

Судебные приставы принудительно взыщут около 35 млрд рублей долгов с бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинённого в незаконном бизнесе. По решению Гагаринского суда Москвы основной долг Абызова составляет более 32,5 млрд рублей, ещё 2,2 млрд рублей составляет исполнительный сбор. В отношении опального чиновника завели четыре дела.

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Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Общая сумма претензий по делам Абызова составляет 34 828 235 254 рубля.

Михаила Абызова задержали в марте 2019 года. Спустя четыре месяца суд арестовал 121,7 млн на банковских счетах экс-министра. В зале суда прозвучало, что сумма арестованных средств по нынешнему курсу равна около 8,7 млрд рублей. В апреле 2019 года суд арестовал два дома, три квартиры, четыре комнаты и одно машино-место Абызова, а также более 437 млн рублей.

Ущерб от деятельности Абызова оценили в 36 млрд рублей: 32 млрд — прибыль от незаконной предпринимательской деятельности, ещё 4 млрд — выведенные за рубеж средства.