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С экс-министра Абызова захотели взыскать 35 млрд рублей

Секрет Фирмыиещё 6
2 часа назад

Судебные приставы принудительно взыщут около 35 млрд рублей долгов с бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинённого в незаконном бизнесе. По решению Гагаринского суда Москвы основной долг Абызова составляет более 32,5 млрд рублей, ещё 2,2 млрд рублей составляет исполнительный сбор. В отношении опального чиновника завели четыре дела.

С экс-министра Абызова захотели взыскать 35 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Общая сумма претензий по делам Абызова составляет 34 828 235 254 рубля.

Михаила Абызова задержали в марте 2019 года. Спустя четыре месяца суд арестовал 121,7 млн на банковских счетах экс-министра. В зале суда прозвучало, что сумма арестованных средств по нынешнему курсу равна около 8,7 млрд рублей. В апреле 2019 года суд арестовал два дома, три квартиры, четыре комнаты и одно машино-место Абызова, а также более 437 млн рублей.

Ущерб от деятельности Абызова оценили в 36 млрд рублей: 32 млрд — прибыль от незаконной предпринимательской деятельности, ещё 4 млрд — выведенные за рубеж средства.

По версии следствия, Абызов связан с 70 офшорными компаниями, через счета которых прошли $860 млн, а $770 млн было выведено, выяснили журналисты в ноябре 2019 года. Экс-министр мог проводить операции через эстонское отделение Swedbank, клиентом которого являлся.

Психология,Алименты,Абызов Михаил Анатольевич,
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