Знаки зодиака, которые не могут вылезти из долгов

Деньги для этих ребят, как кот Шредингера – вроде бы есть, а вроде и нет. Покупать талисманы, класть кошелек на подоконник и тем более работать – дохлый номер: в кармане к дырке от бублика прибавится еще одна.

Фото: Кадр из сериала "Бесстыжие" Кадр из сериала "Бесстыжие"

Близнецы

У Близнецов с деньгами натянутые отношения. Они, вроде бы, созданы друг для друга, но что-то не складывается. Нам кажется, что Близнецам стоит реже пьяной танцевать на барной стойке и угощать всех вокруг, а еще – появляться на работе чаще одного раза в месяц, но это не точно.

Рыбы

Деньги из Рыбьих плавиков ускользают постоянно. Даже если Рыбка выходит из астрала в реальный мир и становится акулой, счастливыми бумажками она хрустит очень редко. И не потому, что она работать не умеет, просто от своей добренькой души она раз за разом вляпывается в отношения с каким-нибудь прилипчивым морским ежом, который разбазаривает все заработанное.

Стрелец

Стрелец вечно побирается не потому, что плохо зарабатывает, а потому, что душа требует и хлеба, и зрелищ, и проверки дружбы. Так что обязательно оцените ее актерский талант, вымученные слезы и дайте взаймы. Она деньги когда-нибудь отдаст – это, кстати, очередная проверка ваших отношений. К слову, сама она бедностью не страдает, только вам об этом знать не стоит – вдруг сами взаймы попросите, это же придется отрывать купюры от самого сердца.

Водолей