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В Госдуме предложили вернуть сезонный переход на зимнее и летнее время

Газета.Ruиещё 8
6 сентября 2021

Депутат Госдумы, глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев заявил, что в России необходимо вернуть переход на зимнее и летнее время. "Если переводить время сначала на час назад, потом на час вперед, мы будем существовать со всем миром синхронно. При существующей модели мы не получили какой-то экономический эффект. Скорее, проявляем свою самостоятельность и суверенность. Даже в такой мелочи, как перевод часов", — рассказал он URA.RU. Жигарев считает, что возращение перевода времени россияне оценили бы положительно. В России отменили сезонный перевод часов с летнего на зимнее время в 2011 году. В 2014 году страна перешла на зимнее время в течение всего года.

В Госдуме предложили вернуть сезонный переход на зимнее и летнее время
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Психология,Сергей Жигарев,Госдума,РИА Ura.ru,
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