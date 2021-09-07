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Слова, которых стоит избегать в резюме

WomanHit.ruиещё 1
4 часа назад

Составить правильное резюме не так-то просто, как может показаться. Очень часто соискатели, которые решили заняться этим вопросом без привлечения специалистов, делают ошибки, которые отдаляют их от должности мечты, хотя на первый взгляд ничего неподобающего в документе и нет. Мы расскажем, какие слова часто заставляют рекрутеров отложить ваше резюме в сторону.

Слова, которых стоит избегать в резюме
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

«Люблю/хочу»

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Конечно, в любом резюме существует пункт, где вы описываете некоторые свои ожидания от работы. Однако в профессиональном мире точно не место таким словам, как «Хочу/люблю/имею». Ценности такие слова не несут, да и выдают некоторую инфантильность соискателя, что на некоторых должностях совершенно недопустимо. Поэтому вместо фразы «Люблю учиться» можно использовать более корректное «Прохожу регулярное обучение» и т. д.

«Презентабельная»

Популярное слово в каждом втором резюме, которое составляет женщина. Да, на некоторых позициях важен внешний вид, особенно если мы говорим о таких должностях, как хостес или ресепшионист. И все же даже в этом случае стоит избегать слов и фраз вроде «Презентабельно выгляжу» и не дай бог написать «Симпатичная». Если должность, на которую вы претендуете, завязана на внешней привлекательности, просто приложите свое фото или целое портфолио. Рекрутер сам отметит все важные моменты вашей внешности.

«Лучший»

Довольно смелое заявление. И почти всегда неуместное. Так, крупное агентство по подбору персонала опубликовало результаты опросов, где выяснилось, что в каждом третьем резюме есть такое слово, которое просто невероятно отталкивает. Помните, что для работодателя важно, какой результат получит компания от вашего опыта, а лучший ли вы на самом деле будет понятно по вашей работе.

Аббревиатуры

Наверное, самое раздражающее в любом резюме — непонятные аббревиатуры. Поймите, что рекрутер не будет гуглить ваши учебные заведения или места работы, которые вы хитро зашифровали в сложные аббревиатуры. Очень неприятно читать большой текст, где через слово проскакивает «НЧУ», «ГБУ» и т. д. Старайтесь сделать так, чтобы в вашем резюме не оставалось сложным моментов, где эйчар может «споткнуться».

Психология,
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