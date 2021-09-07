"Ненавижу ее и готова вцепиться ей в лицо"

Кажется, что ревность - очень простая и распространенная эмоция, но на самом деле она довольно часто отравляет нам жизнь, мешает развиваться, провоцирует конфликты и может полностью разрушить отношения. Вот, что пишет о ревности наука:

"Ревность возникает при недостатке внимания от любимого или очень уважаемого человека в то время, как кто-то другой якобы или действительно получает их от него. Эта эмоция направленна на то, чтобы помешать другим узурпировать важные отношения".

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Попросту говоря, ревность начинается там, где, как нам кажется, нам приходится делить человека с кем-то еще. Кажется, никто не в состоянии прожить жизнь и ни разу никого не приревновать, как невозможно ни разу в жизни не разозлиться или не обидеться.

Но на самом деле так ли это неизбежно? Можно ли направить ревность в продуктивное русло? Полезно ли иногда ревновать друг друга, или ревность отталкивает адекватного партнера? На примере письма подписчицы обсудили эти вопросы с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse Леонидом и Екатериной.

Что обсуждаем?

Героина выпуска считает себя очень ревнивым человеком. Она не доверяет партнеру и постоянно следит за его действиями:

"Проверяю телефон, компьютер, блокнот, задаю наводящие вопросы, выведываю все о прошлом. К слову, в прошлом у человека измена числится и для меня это повод его подозревать. Сделал раз, значит сделает еще раз".

При этом партнер девушки дает повод сомневаться в себе и дружит со своей бывшей, называя ее членом семьи:

"Они якобы друзья, но мне кажется, что у них какие-то не законченные отношения. По отношению ко мне она ведет себя как свекровь, партнер очень прислушивается к ее мнению, а я чувствую себя лишней. Безусловно, это вызывает во мне бурю эмоций и огромную ярость. Скандалы на этой почве происходят постоянно".

Всю агрессию героиня вымещает на партнере и не знает, как переключить его внимание на себя:

"Я себя всю извела, часами изучаю ее социальные сети, знаю все ее грешки и скелеты в шкафу. Я отдаю себе отчет в том, что ненавижу ее и готова вцепиться ей в лицо, лишь бы его не видеть. И я хотела бы освободиться от этой ревности, но она будто больше меня".

Коротко о главном

1:30 История героини.

4:30 Ревность и чувство собственничества. В чем разница.

10:00 Почему девушки «играют в детективов» в отношениях.

11:30 Существует ли дружба между бывшими. Третий лишний и конкуренция.

20:40 Чем может обернутся любовный треугольник.

21:30 Что такое газлайтинг.

22:40 Созависимые отношения. Почему они повторяются из раза в раз.

25:10 Почему женщина направляют агрессию на соперницу, а не на партнера.

28:40 Упражнение. Как объективно оценить ситуацию.

29:50 В чем причина ревности в отношениях. Можно ли быть ревнивым человеком без причины. Манипуляции.

33:05 Мужчина-абьюзер и чувство собственничества. Иллюзия заботы.

35:40 Как проявляется ревность в здоровых отношениях.

37:15 Травма предательства.

38:35 Какая природа у ревности не в паре: "Это моя подруга".

46:10 Что делать, если в отношениях есть ревность. Как вернуть доверие в паре.

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