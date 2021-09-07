Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Врачи назвали витамины, которые нужно начать принимать осенью

Мир24иещё 1
38 минут назад

В осенне-зимний период растет уровень стресса, снижается иммунитет, проявляются хронические заболевания. Насколько эффективен тест на дефицит витаминов и какие пять витаминов нужно начать принимать уже в сентябре, чтобы чувствовать себя хорошо всю зиму, выяснила корреспондент «МИР 24».

Психолог назвала три витамина, помогающих справиться с осенней депрессией
Фото: Мир24Мир24

Видео дня

«Стоит узнать, дефицит каких витаминов вы уже испытываете. Для этого можно сдать анализ крови. Это не маркетинговая уловка, а важная процедура, так как витамины принимают участие в большом количестве жизненно важных процессов. Тем не менее есть вещества, дефицит которых большинство испытывает осенью-зимой», – говорит сооснователь сервиса по подбору витаминов Александр Вученович.

В первую очередь – это витамин D, который является главной защитой от вирусов и простуд. Когда солнца на улице же нет, витамин D очень быстро расходуется и человек становится уязвимым для болезней. Вторая группа – витамин A.

«Витамин А мы в основном получаем из свежих фруктов и овощей, а с приходом холодов их все меньше. Он играет важную роль в нормальной работе сердца, легких и зрения. Следующий витамин – это магний. Он отвечает за стрессоустойчивость», – объясняет Вученович.

Еще одно важное вещество, которое необходимо организму с приходом осени, это Омега-3.

«Организм не синтезирует его сам, получить его можно только из пищевых источников, конкретно из рыбы и рыбьего жира. К сожалению, дефицит Омеги-3 не наблюдается только у жителей Японии, которые едят свежую рыбу несколько раз в неделю», – говорит эксперт.

Реабилитолог Марк Леонтьев считает, что тема витаминов сегодня сильно коммерциализирована. Лучше не назначать витамины себе самостоятельно, а для начала сдать анализы. А в качестве профилактики можно выбирать витаминно-минеральный комплекс.

«Лучше, если в составе витаминно-минерального комплекса будет цинк, так как при его дефиците страдает синтез эндогенного интерферона. А также селен – есть сведения, что дефицит этого микроэлемента сильно сказывается на работоспособности. Витамин С будет полезен при начале простудного заболевания, витамины группы В при лечении болезней нервной системы, В12 применяют при лечении алкоголизма», – заключил специалист.

Психология,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители