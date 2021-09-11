"Токсичные учителя": как я училась в классе для благородных девиц

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Когда люди смотрят на меня, то даже не могут представить, что я училась в женской гимназии и даже состояла в "Союзе православных женщин". У меня укороченная стрижка, я обожаю черный, много работаю и путешествую, но так было не всегда.

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В гимназию "с религиозным уклоном" я попала из-за хороших оценок. Слишком хорошо училась для своего города и родители решили, что нужна новая школа. В православную гимназию изначально принимали только после специального экзамена и интервью, поэтому человек с узким кругозором отсеивался сразу. Но позже оказалось, что отсеивались только малообеспеченные.

Дело в том, что за гимназию нужно было платить. В школе было много детей из обеспеченных семей, поэтому я сразу оценила, что у меня довольно простая одежда и совсем уж простой телефон. Да и в школу я ездила на автобусе, когда одноклассницы приезжали с водителями. Богатые и умные учились и со мной — в классе для отличников (там были и простые ребята, как раз вроде меня), богатые и глупые — в другом классе.

Разница в достатке сформировала во мне стойкое желание вырасти и начать зарабатывать. В целом, сильный характер помог мне не стать аутсайдером. Хотя знаю, что некоторым приходилось трудно из-за этой разницы. Зато бойкий характер сильно мешал найти общий язык с учителями, которые пытались вырастить из меня классическую женщину.

Больше всего, меня раздражало правило о том, что девушки должны ходить исключительно в юбках и платьях. Причем учителя специально делали комплименты тем, кто выглядел женственно. Если пришла в брюках, на тебя даже не посмотрят или даже отругают. Детская психика (да и любая другая) хочет поощрения и быстро подстраивается. После школы я очень долго не могла понять, где я, а где навязанный образ меня.

Говори тише, веди себя скромнее, держи в тайне свои секреты, не заводи друзей в женском коллективе — такие выводы делаешь в ходе обучения. C одной стороны, учиться в классе с отличницами было классно и интересно — высокая конкуренция. С другой стороны, надеюсь, вы не думаете, что приличные девочки лишены жестокости? В классе вечно шла междоусобица.

Девочки могли унижать и оскорблять друг друга, распускали слухи, писали гадости в Сети. Недостаток мужского внимания и традиционные ценности отражались на многих отличницах в виде гиперкомпенсации вне школьных стен. После 9 класса ушли все, кто попался на "практически беременности". Многие мои одноклассницы вышли замуж сразу же после школы, хотя имели прекрасные оценки.

В школе я каким-то образом выучилась не доверять и более того довольно плохо относиться к женщинам. Поэтому у меня долгое время не было подруг. Казалось, что вся сказанная информация, будет использована против тебя. Но со временем это прошло, я осознала, что школа была довольно токсичной средой, а учителя зачастую лезли девочкам в душу и нарушали их личные границы.