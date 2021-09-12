Почему иногда не любить своего мужа и ребенка - это нормально

Бешеный ритм жизни, работа нон-стоп (и по дому в том числе), нехватка денег, мелкие стычки с домочадцами – эти и другие причины могут привести не только к эмоциональному выгоранию, постоянным недомоганиям и депрессивному состоянию, но и спровоцировать разногласия и скандалы в семье, когда на свет выходят «запретные» эмоции. Бывает момент, когда ты смотришь на любимого и близкого человека (мужа, ребенка), а внутри ничего, а что еще хуже – внутри только раздражение, обиды и даже ненависть. Вот тут-то стоит остановиться и разобраться в себе.
«Рамблер» поговорил с психологом и основателем онлайн Академии психологии Вероникой Хацкевич @hatskevich_veronika и выяснил, что делать с кризисом в отношениях в семье, как дать себе прожить эмоции, в которых стыдно и страшно признаться и выйти из ситуации победителем.
«Любовь - прекрасное чувство, но иногда, даже несмотря на это высокое переживание, мы начинаем пропитываться неким холодом по отношению даже к нашим самым близким. Муж нервирует по мелочам, а ребёнок и вовсе доставляет одни проблемы, поэтому кажется, что вам все происходящее становится ненавистно. Нормально ли, что иногда чувства к любимому мужу или детям остывают? Да, это нормально. Существует понятие «социальная батарейка», и оно распространяется не только на коллег, друзей и приятелей, но и на семью. Всем нам необходимо иногда побыть в одиночестве со своими мыслями и желаниями. Вы можете заняться давно забытым хобби или просто посмотреть любимый сериал с чашечкой кофе, чтобы отдохнуть от чужих забот и разговоров. Как правило, ваше остывание - это результат недостатка положительных эмоций, усталости и чрезмерного напряжения».
- пояснила Хацкевич. Эксперт также назвала причины такого состояния (а их, просим заметить, в нашей повседневной жизни может быть куча: от легкого недомогания до физического и морального истощения на фоне многих негативных факторов).
«Иногда мы забываем, что семейная жизнь - это не только постоянное нахождение рядом с близкими. Мы слишком сильно погружаемся в рутинные семейные дела и просто забываем о себе. 6:30, приготовить завтрак, погладить мужу рубашку, собрать ребенка в школу, потом уборка, снова готовка, а завтра - день сурка. Поэтому первое, что вам бы пошло на пользу, – уехать и отдохнуть в одиночестве хотя бы пару дней. Суетные будни могут легко нас вымотать и оставить без сил и ресурса даже для самых простых дел, а некоторый, хоть и небольшой, отдых поможет восстановить свое состояние. За эти дни вы успеете немного соскучиться по любимым людям и вновь вернуться к прежним делам.
Второе – разговаривать. Примите тот факт, что в ваших отношениях сейчас что-то идет не так, и постарайтесь не перекладывать решение этой проблемы в долгий ящик. Всегда важно откровенно говорить о своих проблемах, чтобы не закапывать в себе нарастающее чувство обиды. Можно запланировать семейный совет на каждое воскресенье и ввести привычку обсуждать события и итоги недели, пока вы не почувствуете себя легче. Такой способ может значительно облегчить жизнь и вам и вашим домочадцам.
Третье – не зацикливаться. Часто мы смотрим на идеальную картинку в социальных сетях и, будучи уверены в том, что это самая настоящая правда, начинаем испытывать обиду и злость, почему у нас не так. Мы сравниваем себя с идеальной картинкой, забывая о том, что даже за самыми красивыми фотографиями и миллионами лайков могут таиться не самые приятные тайны. Порой мы даже не замечаем, что многие люди рядом с нами совершенно несчастны, ведь у них нет любимого человека, веселых и находчивых детей (хотя в дневниках у них и тройки!) и ощущения того, что их любят просто за то, что они есть».
Многие специалисты отмечают, что в моменты кризиса важно не уходить с головой в чувство вины и не упрекать себя за эмоции, которые вы испытываете (вы имеете на них право!). А вот, как предлагает бороться с состоянием, когда кажется, что ты не испытываешь никаких чувств к своим близким, психолог Вероника Хацкевич.
«Попробуйте начать с малого – сходите с мужем на свидание. Наверняка, вы могли забыть, что это такое и как это прекрасно и вдохновляюще. Да, вы уже далеко не подростки, но иногда именно эта некая безумность и бушующая страсть помогают вспомнить, почему все-таки вы рядом с этим человеком. Новые эмоции и приятные моменты помогут вашим отношениям возродиться.
Попробуйте устраивать маленькие сюрпризы друг другу, от похода в кино до совместной поездки загород. Удивляйте своих близких и не бойтесь предлагать новые идеи, спонтанность всегда добавляет красок в бытовуху. Ваш ребенок обрадуется новой игрушке или проведенному с родителями времени в аквапарке, а партнер будет счастлив, когда увидит ваши счастливые лица на фотографии из кино или театра.
Если вы понимаете, что не в силах справиться самостоятельно, то вы всегда можете обратиться к семейному психологу, который сможет помочь вам разложить все по полочкам. Поход к специалисту – это правильное решение, которое может спасти ваши отношения от разрухи и кризиса».