Почему иногда не любить своего мужа и ребенка - это нормально

Третье – не зацикливаться. Часто мы смотрим на идеальную картинку в социальных сетях и, будучи уверены в том, что это самая настоящая правда, начинаем испытывать обиду и злость, почему у нас не так. Мы сравниваем себя с идеальной картинкой, забывая о том, что даже за самыми красивыми фотографиями и миллионами лайков могут таиться не самые приятные тайны. Порой мы даже не замечаем, что многие люди рядом с нами совершенно несчастны, ведь у них нет любимого человека, веселых и находчивых детей (хотя в дневниках у них и тройки!) и ощущения того, что их любят просто за то, что они есть».