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Гербольдт прокомментировала отсутствие четверных прыжков у Щербаковой

Спорт день за днемиещё 13
2 часа назад

На контрольных прокатах в Челябинске чемпионка мира Анна Щербакова не исполнила ни одного четверного прыжка в произвольной программе.&nbsp;<br> <br> Корреспондент «Спорт День за Днем» поинтересовалась у бронзового призера чемпионата России Катарины Гербольдт, вызывает ли это опасения на старте олимпийского сезона.<br> <p class="visual-quote"> – Не думаю, что это страшно. Она после травмы, восстанавливается. Задача прокатов – показать программы, чтобы судьи могли помочь что-то подкорректировать. Аня не раз доказывала, что умеет собираться в нужный момент. В принципе у нее еще есть время для подготовки. Думаю, что они накатают и восстановят все четверные. Судя по контенту, который мы увидели сегодня, четверные точно будут, так как много повторов тройных лутцев, а столько не может быть. Понятно, что на их месте будут стоять четверные, – считает Гербольдт. </p>

Гербольдт прокомментировала отсутствие четверных прыжков у Щербаковой
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем
Психология,Катарина Гербольдт,Анна Щербакова,
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