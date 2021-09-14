"Без мужчины в моей жизни я никто"

Самоценность — это ощущение внутренней гармонии, которое не зависит от внешних воздействий, вашего внешнего вида или того, насколько успешна ваша карьера. Люди с непростроенной самоценностью не могут принять себя как есть. И в итоге всю жизнь пытаются стать кем-то еще, кем-то, кем им быть, в общем-то, совершенно необязательно.

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Наша сегодняшняя героиня всю свою жизнь пытается соответствовать запросам социума, терпит постоянные неудачи и в итоге чувствует себя ущербной. Мы попробовали разобраться в ее ситуации с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse.

Что обсуждаем?

Героиня выпуска построила успешную карьеру в юриспруденции. Она никогда не была замужем и комфортно себя чувствовала без отношений, путешествовала и занималась свой реализацией.

"Оказывается, именно в этом возрасте вопросы по типу "когда замуж-то?" начинают звучать чуть ли не каждые посиделки с родственниками. Сначала я на них не обращала никого внимания: чувствовала себя молодой, полной сил и готовой покорить любые вершины".

Однако всю свою жизнь женщина не может отделаться от мысли, что она ничего не значит без мужчины:

""Я никто" - эта фраза буквально врезалась мне в память и стала установкой на жизнь. Какое-то время я с ней боролась: хвалила себя за любое даже маленькое достижение, ставила цели и добивалась их, не отказывала себе ни в каких удовольствиях. Но этого было недостаточно, и в какой-то момент произошел сбой. Я начала беспорядочно вступать в отношения, как будто "прося милостыни" у мужчин. Но и они заканчивались, потому что это я не была готова к здоровому партнерству. Мной просто пользовались, а потом выбрасывали из своей жизни, как сломанную игрушку".

После продолжительной терапии у психолога героиня пришла в себя, вступила в нормальные отношения, но периодически навязчивая мысль о своем ничтожестве возвращается.

"Мне 42 года, я успешна в профессии, я смело строю планы на будущее, я купила себе квартиру, а теперь строю дом. Мне 42 года, а я до сих пор боюсь, что без мужчины в моей жизни я никто".

Коротко о главном

1:10 История героини.

6:00 Значимые взрослые. Как на нас влияют старые семейные системы.

12:30 Как связаны самоценность и сепарация от родителей.

18:30 Трансформация родовых установок.

20:30 С чего начинается сепарация и как начать слушать себя.

24:00 Как формируются новые социальные шаблоны.

28:00 Можно ли потерять самоценность.

29:50 Чем отличается самооценка от самоценности. Реализация.

35:05 Как понять, все ли в порядке с самоценностью, и как ее обрести.

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