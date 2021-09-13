«Он мне изменяет, а я делаю вид, что не замечаю»

Измены - эта болезненная тема, на которую не каждый отважится говорить. Однако редакции «Рамблера» удалось пообщаться с девушкой, которая на личном опыте столкнулась с неверностью мужа. Публикуем ее историю и предлагаем обсудить в комментариях.

Фото: Кадр из фильма "Мой парень - псих" Кадр из фильма "Мой парень - псих"

Кажется, про измены не принято говорить вслух. Нет, не так: в кругу подружек мы может обсудить чужие отношения, фотографии из социальных сетей, да и просто, кто как живет, с какими проблемами сталкивается и дальше по кругу. Иногда речь заходит и про непростые отношения в семье: одни делятся историями знакомых и родственников, другие вспоминают про разборки звезд в интернет-пространстве, но вот свои больные точки все стараются обходить стороной. Вот и я не могу обсудить с девочками вещи, которые меня тревожат. Я и себе толком в них признаться долго не могла, только теперь потихоньку начинаю это проживать. Моя правда жизни звучит так: мой муж мне изменяет, а я делаю вид, что не замечаю.

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Начнем сначала. Мы в браке уже 5 лет, у нас есть общий ребенок, а вот общих интересов нет. Теперь нет. Раньше мы ходили по кино и ресторанам, гуляли в парках и путешествовали по миру, обсуждали работу и последние новости в мире. Теперь же супруг с головой ушел в проект, который, по его словам, вознесет наше финансовое благополучие до небес, а я занимаюсь ребенком, ремонтом квартиры и мелкой удаленной работой. И вот это наше «мы» разделилось на «он» и «она». Но это не главная проблема: мы вместо того, чтобы работать над отношениями, замкнулись в себе: я – в нашем доме, а он – в апартаментах моей теперь уже бывшей подруги. До сих пор не знаю деталей, знаю, что они встречаются два, а то и три раза в неделю, гуляют и даже не пытаются скрывать своих чувств на людях. Открылось это случайно: моя бывшая однокурсница (которая, к слову, была на нашей с мужем свадьбе) живет в одном доме с новой избранницей моего неверного супруга. Она-то их и заметила, и сразу же доложила мне. Вот так, все и выплыло наружу. Я знаю о его изменах уже три месяца, и до сих пор не решилась с ним завести разговор о том, что ждет нас дальше. С подругой и возлюбленной моего мужа (сюжет, конечно, как из дешевого сериала) я тоже не общаюсь, хотя она имела наглость мне даже один раз написать, на что я ответила, что, мол, некогда переписываться.

Наверное, мои слова выше звучат смешно, потому что по стандартному сценарию я уже должна была схватить под руки ребенка, собрать вещи и эффектно хлопнуть дверью перед носом изменщика. Но в реальной жизни наш сын в отце души не чает, а я верю в силу психологов и астрологов, которые спасают семьи. Здесь можете посмеяться надо мной еще раз, но когда оказываешься в такой ситуации один на один со своими страхами, и боишься признаться, в том что ты обычная неудачница, которой изменяют, даже маме, ты готова пойти на все, только бы как-то исправить ситуацию.