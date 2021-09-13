5 привычек, которые мешают вам разбогатеть

Так уж вышло, что пока одни увеличивают свой доход, другие сидят на мели и просят занять до зарплаты. Однако зачастую именно привычки людей приводят к безденежью. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Бездействие

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Зачастую проблема людей без денег заключается как раз в том, что они не стремятся их заработать. Да, действительно у кого-то лучше стартовые условия. Многие просто физически не смогут добиться тех высот, которых добьются выходцы из богатых семей. Но это вовсе не повод сидеть без дела!

Дизайнер Коко Шанель, чье имя внесено в список 100 самых влиятельных людей 20 века, родилась в бедной семье. Она могла пойти по пути своих предков, но считала иначе. Шанель говорила: «Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придется делать то, что вы никогда не делали» – позволило ей совершить революцию в моде, благодаря чему она стала женщиной-легендой.

Отсутствие подработки

Многие люди, желающие заработать, прибегают к помощи фрилансов. Так вы можете быстро увеличить свой доход и сформировать подушку безопасности. Однако не каждый решится работать после официальной работы! Куда лучше посидеть в Интернете лишний час.

Кто-то берет дополнительные задания на работе или совмещает несколько ставок, а кто-то старается обуздать новую сферу деятельности, например, изучает SMM, фотографию или даже становится блогером. Кстати, для многих людей дополнительным источником заработка может стать хобби.

Разная психология

Психологи не зря говорят, что у богатых и бедных людей разных взгляд на успех. Пока одни стараются больше зарабатывать, чтобы покрывать свои нужды, другие — пытаются накопить.

Также важно уметь расставаться с деньгами, пускать их в оборот и рисковать. Чтобы появилось желание много зарабатывать, должна появиться необходимость совершать большие траты. Но многие люди просто не позволяют себе этого.

Бездумные траты

При этом большие траты вовсе не означает бездумные.

Немало людей не могут удержать деньги из-за склонности к транжирству. Расходы у транжир превышают доходы, поэтому они испытывают хроническую нехватку денег, без конца одалживая их или используя кредитку.

Жизнь всегда подкидывает нам новые задачки, которые куда труднее будет выполнить, если вы постоянно живете в кредит. Занимая деньги, нужно помнить, что «Одалживаешь чужие на время, а отдаешь свои навсегда».

Отсутствие накоплений

Богатые люди всегда готовятся к кризису или черному дню заранее, поэтому они сосредоточены на том, чтобы их деньги работали. Как минимум, они всегда откладывают средства на накопительный счет и переводят в валюту. Следующий уровень — инвестиции, недвижимость и бизнес.