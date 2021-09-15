Рабочие связи: реальные истории людей о служебных интрижках

Пока одни стараются не смешивать рабочие и личные отношения, другие не видят для этого препятствий. Более того, стараются намеренно сблизиться с коллегой или начальником ради шанса на повышение или участия в удачном бизнес-проекте. А как быть, если человеком движут самые чистые помыслы, и ставить крест на отношениях в угоду корпоративной этике совсем не хочется.

Фото: Кадр из фильма "Служебный роман. Наше время" Кадр из фильма "Служебный роман. Наше время"

Роман на работе: ловушка или шанс? «Рамблер» сделал обзор соцсетей, чтобы найти ответ на этот вопрос. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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Почему служебный роман — это западня:

Если ваша связь началась случайно, во время совместной командировки или после бурной корпоративной вечеринки, худшее, что вы можете сделать — это отнестись к ней серьезно. Особенно если один из вас или вы оба несвободны. Еще хуже будет только в том случае, если вы решили рассказать о связи лучшей подруге из соседнего отдела. Не стоит рассчитывать на то, что вы соединитесь и будете жить долго и счастливо. В девяти из десяти случаев ваша репутация пострадает, личная жизнь будет разрушена и кому-то из вас двоих придется искать новую работу.

Но градус повышается до ста, если речи идет об интрижке с шефом. В этом случае увольнение по собственному желанию практически неизбежно — или вы сбежите сами, или вас уволят под любым предлогом. Ведь ваше присутствие для начальника — постоянное напоминание о его мимолетной слабости.

KiraKarina:

«Когда я соглашалась на это, была уверена, что легко переживу разрыв, ведь сошлись от скуки. Теперь я зациклилась, схожу с ума и ужасно ему надоела своими чувствами. Он намного старше меня и это единственный мужчина в моей жизни. Теперь пытаюсь найти новую работу».

Кроме того, как бы искусно вы не скрывали свои особые отношения от коллег, рано или поздно все будут в курсе. Люди неосознанно отмечают даже мелочи — взгляды, интонацию, оговорки. Как итог — сплетни и предвзятое отношение, а у вашего романа появятся постоянные зрители.

Asia:

«После трех месяцев романа с руководителем нас все-таки рассекретили. Были и обидные слова, и оскорбления. В конце концов мне пришлось уйти. Тогда наши отношения это сохранило, но потом мы все равно расстались».

Если же вы стоите на разных ступенях служебной лестницы, то любые ваши успехи будут объясняться коллегами исключительно милостью шефа. В обратную сторону это тоже работает. Зависть, злость, лесть — все это вам обеспечено. Добавьте сюда ревность — вашу или партнера. Так что в конце концов вам придется выбирать между работой и личной жизнью. Но велик риск разрушить и первое, и второе.

Dr.Perry:

«По личному опыту могу сказать, что даже если договориться не мешать работу и отношения, все равно эти две сферы начнут конфликтовать. При скандалах это проецируется на совместную работу и наоборот, плюс не всегда адекватное восприятие этого романа самими коллегами, возможна ревность, которая будет сказываться на работе. Вас друг для друга становится слишком много, 24/7 вы рядом, это сильно мешает самим отношениям в перспективе и влияет на работу. Свои рабочие взаимодействия с коллегами приходится корректировать, ориентируясь на отношения и наоборот. А при расставании, которое вполне возможно, остается выбор — терпеть или увольняться».

Alyonisha:

«Наблюдала за одной парочкой, которая встречалась тайно. Работали они в одном офисе небольшом, но в разных отделах. До этого у коллеги был роман с другой нашей сотрудницей, и на рабочих взаимодействиях это потом аукнулось. Вот потому свой следующий служебный роман он упорно скрывал. Они ездили вместе на обед, брали отпуск и отгул в одно и то же время, но делали вид, что не встречаются...Над ними шутили: детей будете в подвале прятать? Но ничего, фирма закрылась, они поженились, детей в подвале не прячут»

Sky:

«Я против. Кто встречается с коллегой по работе, должен понимать, что при расставании придётся либо видеть лицо этого человека и контактировать с ним, либо увольняться. У меня было что-то мимолетное с одним коллегой, но потом все равно очень долго было неприятно, тяжело с ним общаться, тк все это закончилось нехорошо. Так что для меня это табу».

Torikeldis:

«Месяц назад рассталась с парнем, мы работаем в одном отделе, но в разных секторах. После расставания толком поработать не успели вместе, то у него отпуск, потом изоляция, но один небольшой конфликт уже был, после которого я сказала, что давай постараемся не пересекаться по работе, а если нужно все-таки взаимодействовать, то без ругани, меня не очень услышали...Когда-то работать вместе придется, как это будет, пока неизвестно».

Finalgon:

«Дважды наступал на эти грабли по молодости и больше не хочу. Поначалу всё хорошо, летишь утром на работу, как пчела на мед. А вот когда отношения заходят в крутое пике, то находиться друг с другом в одном помещении становится просто невыносимо. В первом случае уволились оба через какое-то время, благо нашли другую работу... Во второй раз роман был не такой болезненный, но сейчас понимаю, насколько это тогда мешало мне продуктивно работать. Все мысли только о ней были, тем более, что она постоянно рядом находилась. В общем, может это я так устроен или просто не повезло, но для меня служебные романы — зло».

Почему служебный роман — это возможность:

Впрочем, не все так плохо, если вы оба свободны и готовы разделять свою личную жизнь и профессиональные обязанности. А главное — оставлять все личные эмоции за стенами офиса.

Taitpey:

«Если разные направления работы и между собой не пересекаются — всё норм будет. Но в случае расставания будет покалывать в сердце, конечно».

Abidoss:

«Видел пару, которая сложилась при трудоустройстве, проработали они лет 15 вместе и уволились в один день. Никому это никак не мешало. На этом же месте есть два человека, которые полюбили друг друга и сейчас трое детей, до сих пор там работают».

Fenix:

«У меня друг на работе познакомился с женой. Восемь лет женаты, двое детей, все хорошо "тьфу" три раза. Продолжают работать вместе, только уже на других должностях».

McGregor:

«Приятель познакомился, женился. Родился сын. Стал крутым инженером, но ему нужен был помощник. Пропихнул свою жену и научил всему. Вот уж теперь они 24 часа в сутки вместе. И на работе ругаются и дома. Но, вроде как, пока без намеков на расход. Но, тем не менее, я бы не смог, наверное, так жить».

Дарина:

«Я была два раза замужем, оба раза за сотрудниками. С первым мужем работали бок о бок, и иногда "подгружало" что и дома, и на работе. Но потом я ушла в другую организацию. А разбежались мы мирно, и не из-за работы. Со вторым работали в одной структуре, но в разных подразделениях. Я не соображала в его работе, он в моей. И в течение дня не пересекались почти. Резюме: роман на работе не так уж и плох, главное разграничивать».

Иногда роман с начальником действительно может «запустить» успешную карьеру. Он будет снисходителен к вашим промахам и доверит самые перспективные проекты. Но следует помнить, что все может произойти как в сказке про Золушку. Кризис в личных отношениях, образно говоря, превратит ваш успех в тыкву. Рисковать или нет — решать только вам.

Kolhoznik: