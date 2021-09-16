Эксперт рассказал, к кому "не идут" деньги

Сам по себе подход "не идут" деньги говорит об инфантильности в финансовой сфере. Правильная установка должна звучать как "я их зарабатываю", считает доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

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В беседе с агентством "Прайм" эксперт рассказал, с чем зачастую связаны финансовые трудности.

"К тем, кто не умеет пользоваться деньгами и не стремится заработать на них больше, деньги в конечном итоге "идти" перестают",

- считает он.

А для того, чтобы зарабатывать достаточно и увеличивать свой капитал, нужно два условия: возможность заработать и желание это делать.

Под возможностями для заработка понимается объективная обстановка в данный момент. Очевидно, что в крупном городе большинству людей деньги будет заработать проще, чем в поселке.

Что касается желания, эксперт отметил, что зачастую люди заявляют о том, что хотели бы получать больше денег, но на практике сами отказываются от потенциальных источников дохода по разным причинам.