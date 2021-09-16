Почему некоторые женщины не могут выйти замуж

Некоторые девушки задаются вопросом, почему они, самые красивые, умные, порядочные и хорошо воспитанные, никак не могут выйти замуж. И практически никто из них не понимает истинные причины, мучают себя различными домыслами и советами родственников, почему они все еще одиноки. "Рамблер" ответит на вопрос, в чем же главная причина безбрачия женщин.

Сильная и независимая

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Независимость — это прекрасное качество, которое важно в работе каждого человека в независимости от пола. Но, когда дело касается самостоятельности женщин и их независимости, мужчины испытывают непонимание.

«Естественно, что вы будете отталкивать мужчину своей напористостью. Он будет чувствовать, что рядом с ним другой представитель мужского пола, а не робкая и прекрасная девушка, для которой он будет по-настоящему нужным. Пусть мужчина подставит плечо, поможет, спасет. Ведь для него так важно быть полезным. Ощущать себя мужчиной. А вам разве не хочется ощущать себя женщиной? Попробуйте — станет намного проще»,

— советует Ольга Новикова, психолог.

Статистика показывает: с 2013 года число девушек, которые вышли замуж до 30 лет, уменьшилось на 32%. Это является показателем того, что большинство женщин не интересует построение семьи в том возрасте, когда они не имеют определенных успехов в карьере и личном росте.

Ревность

Даже если женщина все-таки нашла время на построение каких-либо отношений, она может столкнуться с тем, что ее будет одолевать губительная ревность. Насколько бы она не доверяла своему молодому человеку, скорее всего эгоизм и чувство собственничества одержат над ней верх.

Мужчины, в свою очередь, стараются обходить таких женщин стороной. Поначалу ревность может показаться проявлением страсти, но постоянные допросы и скандалы быстро отобьют охоту не то что жениться на девушке, а даже видеть ее вдалеке.

Поскорее бы уже

Бывают случаи, когда девушки на протяжении нескольких лет пытаются «вбить» в голову своему молодому человеку идею о женитьбе. Ежедневные разговоры, постоянные сообщения с рекламой свадебных путешествий, разговоры родственников за столом только отбивают у мужчины желание жениться.

«Мужчина должен самостоятельно к этому прийти. Вы можете намекнуть ему, но не больше двух или трех раз. Ни один молодой человек не испытает трепетное чувство и искреннее желание надеть на себя кольцо, если на него давят и заставляют принять решение. Такая ситуация напоминает капкан с наживкой: полез за кусочком вкусненького, и вот уже и лапу прищемило»,

— уверен Дмитрий Толстопалов, психолог.

Советы подруг

Какие бы замечательные у вас не были подруги, вы всегда должны помнить, что все решения, касающиеся отношений, должны приниматься вами и вашим партнером. Только вам известно, какими качествами обладает ваш молодой человек. Нашему окружению свойственно запоминать только негативные моменты, о счастливых же многие быстро забывают. Именно поэтому, когда вы посвящаете своих подруг в ваши ссоры и интриги, при любой удобной возможности они постараются об этом вспомнить.

Самооценка

Еще одной причиной долгого безбрачия может быть проблема с самооценкой. Женщины часто сравнивают себя с другими, стараются анализировать свое поведение и разбирать ошибки. Такое «копание в себе» приводит к необоснованному занижению самооценки.

«Мужчины склонны чувствовать неуверенность женщин. Поэтому дамам ничего не стоит убедить мужчину, в том, что хуже нее просто никого на свете нет. И это после того, как молодой человек нашел в ней близкого человека, родственную душу. Пока женщина не полюбит себя, не начнет принимать себя такой какая она есть, ее не оценит ни один мужчина. Это необратимый процесс, который может привести к одиночеству»,