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Ученые связали развитие психозов с кошками

Газета.Ru
29 минут назад

Заражение токсоплазмой способствует развитию психозов у людей, предрасположенных к психическим заболеваниям, выяснили специалисты австралийской психиатрической клиники "Ориджен". Источником токсоплазмоза, как правило, становятся кошки. Подробнее об этом рассказывается в статье в журнале Schizophrenia Research.

Ученые связали развитие психозов с кошками
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На протяжении 3-9 лет исследователи наблюдали за 96 пациентами 15-30 лет, ранее обращавшихся за психиатрической помощью и имеющих высокий риск развития психоза. За это время с психозом столкнулись 14 из них. У пациентов, переживших психоз, уровни антител к Toxoplasma gondii были значительно повышены.

После поправок на другие факторы, исследователи рассчитали, что токсоплазмоз повышал риск развития психоза у пациентов в 3,6 раза. Исследования последних лет все чаще связывают токсоплазмоз с рисками для психического здоровья. Авторы работы предлагают включить его в список критериев, по которым оценивается вероятность развития психоза у того или иного пациента.

Психология,
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