Где брать деньги, если работает только муж

Вопросы распределения семейного бюджета частенько становятся поводом для ссор. Неработающие партнеры (в основном женщины, и почти никогда мужчины) переживают за то, что они воспитывают детей, поддерживают порядок в доме, готовят и занимаются еще кучей других дел, но не получают никакой зарплаты, а значит никак финансово не защищены в случае чрезвычайных ситуаций. С каждым годом этот вопрос становится все актуальнее, и его во многих семьях пытаются обговорить заранее.
Вот, что по этому поводу советует независимый финансовый аналитик Юлия Бажан @bajannia:
«Я приверженец того, что даже если мужчина в семье работает, а женщина занимается семьей, детьми, хозяйством, то она имеет полное право на часть капитала. То есть деньги в семье создаёт пара, а не один человек, который работает. И потому часть зарплаты мужа - это и деньги девушки тоже. Но эти деньги - это в первую очередь и ее ответственность: не следует тратить их полностью на косметологов, кафе, а что-то нужно откладывать и формировать свой личный индивидуальный капитал. Желательно, чтобы такая подушка была сформирована грамотно, то есть часть денег должна быть в рублях, но большая часть - в долларах, евро, фунтах, юаней, в серебряных и золотых монетах. Это важно, потому что последние 20 лет инфляция рубля составляет 14 процентов, а инфляция валют - 3 процента. Соответственно, экономия на лицо. А монеты дорожают и чуть-чуть обгоняют инфляцию. Тут важно, чтобы и девушка давала мужчине возможность чувствовать себя в комфорте и безопасности, чтобы не цеплялась за него как за единственный источник дохода».
Финансовые эксперты также советуют рассмотреть неработающим партнерам ведение небольших проектов, которыми можно заниматься удаленно, а также фриланс, чтобы всегда иметь возможность зарабатывать самостоятельно и быть более независимыми от денег второй половинки.
Отметим, что подходы к ведению бюджета у всех разные: одни на берегу договариваются, как будут распределять доходы и учитывать расходы, будут ли экономить и откладывать на черный день и дальше по списку. Другие ориентируются на конкретные периоды жизни и меняют свои приоритеты в зависимости от окружающих их обстоятельств. Третьи и вовсе не контролируют доходы и расходы, полагаясь на «авось» и интуицию (хотя приверженцев этого подхода с каждым годом все меньше). Главное выбрать ту модель контролирования бюджета, которая устраивает всех членов семьи и делает их чуть более финансово защищенными.