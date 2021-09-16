Где брать деньги, если работает только муж

«Я приверженец того, что даже если мужчина в семье работает, а женщина занимается семьей, детьми, хозяйством, то она имеет полное право на часть капитала. То есть деньги в семье создаёт пара, а не один человек, который работает. И потому часть зарплаты мужа - это и деньги девушки тоже. Но эти деньги - это в первую очередь и ее ответственность: не следует тратить их полностью на косметологов, кафе, а что-то нужно откладывать и формировать свой личный индивидуальный капитал. Желательно, чтобы такая подушка была сформирована грамотно, то есть часть денег должна быть в рублях, но большая часть - в долларах, евро, фунтах, юаней, в серебряных и золотых монетах. Это важно, потому что последние 20 лет инфляция рубля составляет 14 процентов, а инфляция валют - 3 процента. Соответственно, экономия на лицо. А монеты дорожают и чуть-чуть обгоняют инфляцию. Тут важно, чтобы и девушка давала мужчине возможность чувствовать себя в комфорте и безопасности, чтобы не цеплялась за него как за единственный источник дохода».