Маркетолог объяснил опасность «охоты за скидками»

Постоянная «охота за скидками» может привести к потере времени, сил и денег, заявил доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Николай Перепелкин, пишет «Прайм».

Производители пытаются заманить покупателей в магазины скидками и тем самым получить еще больше выгоды, напомнил маркетолог. Цель продавца — сбыть дополнительные партии товара и увеличить охват потребителей. Покупатель получает выгоду, приобретая вещь по низкой цене. Проблема возникает в случае неконтролируемого или неосознанного потребления.

«Разумная экономия превращается в одержимость, когда приобретение становится самоцелью, а само удовлетворение потребности уходит на второй план», — объяснил он опасность «охоты за скидками».

Покупка лишних товаров по низкой цене или приобретение чего-то вне рамок бюджета или уровня доходов — нерационально и приводит к печальным последствиям, уверен специалист.