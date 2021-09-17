Китаец рассказал, почему иностранцы боятся жениться на русских

Китайский журналист решил разобраться в достаточно сложном вопросе: русские женщины производят вау-эффект на иностранцев, но браком такие отношения заканчиваются редко. Почему? Пятый канал приводит слова представителя СМИ.

Автор считает, что различия в менталитете и культурных традициях зачастую огромны: у россиянок принципиально иной подход к браку и отношениям. Кроме того, журналист считает, что у россиянок непредсказуемый характер.

"Они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в важные дела",

- считает китаец.

Также он заявил, что россиянки пугают иностранцев своим пристрастием к алкоголю, а также небрежным отношением к своему внешнему виду после свадьбы. По мнению журналиста, мужчине будет неловко с женщиной, которая не следит за собой.

При этом он посоветовал не зацикливаться на внешности, выбирая спутницу жизни, опираясь на черты характера.