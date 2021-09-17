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Китаец рассказал, почему иностранцы боятся жениться на русских

Стелла Шмель
2 часа назад

Китайский журналист решил разобраться в достаточно сложном вопросе: русские женщины производят вау-эффект на иностранцев, но браком такие отношения заканчиваются редко. Почему? Пятый канал приводит слова представителя СМИ.

Китаец рассказал, почему иностранцы боятся жениться на русских
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Автор считает, что различия в менталитете и культурных традициях зачастую огромны: у россиянок принципиально иной подход к браку и отношениям. Кроме того, журналист считает, что у россиянок непредсказуемый характер.

"Они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в важные дела",

- считает китаец.

Также он заявил, что россиянки пугают иностранцев своим пристрастием к алкоголю, а также небрежным отношением к своему внешнему виду после свадьбы. По мнению журналиста, мужчине будет неловко с женщиной, которая не следит за собой.

При этом он посоветовал не зацикливаться на внешности, выбирая спутницу жизни, опираясь на черты характера.

Тем временем "Рамблер" провел опрос среди читателей и выяснил, как они относятся к масштабным торжествам, сколько денег потратили на свадьбу и был ли у них медовый месяц.

Психология,
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