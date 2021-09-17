Знаки зодиака, по которым ударит ретро-Меркурий

Нас так долго пугали ретро-Меркурием, что мы поверили. Теперь от одного только слова затрясутся коленки, голос и наша самооценка. Но не так страшен Меркурий, как его малюют – проблемы с 27 сентября по 18 октября он принесет всего нескольким знакам. Надеемся, вы в список не попали.

Фото: Кадр из фильма "Дорога перемен" Кадр из фильма "Дорога перемен"

Овен

Ретро-Меркурий откроет Овну глаза на реальность и вставит в них спички, чтобы больше никогда не закрывались. А это очень больно. Придется признать, что и в любви, и на работе, и в голове все вверх дном и пора наводить порядок. Пока Меркурий пятится, Овну придется ловить лбом стулья, которые в нее будет бросать вторая половинка, и извиняться непонятно за что, но за что-то точно. Терпения вам, дорогой наш Овен!

Телец

Тельца же эти три недели ретро-Меркурий будет проверять на прочность. Одной рукой красотке придется стирать рубашку мужа, другой – прибираться, одной ногой – помешивать борщ, другой – наливать себе вино, потому что без него тут не справиться. Да еще и на работе загрузят по самое горло. Но Телец – не такая уж и простая дама. Ее даже Меркурием не напугать.

Весы