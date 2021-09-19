4 ситуации, в которых можно не оставлять официанту чаевые

Вы пришли в кафе, вкусно поели, выпили чашечку кофе и уже готовы покидать заведение, но тут наступает «переломный момент» Нужно ли оставлять официанту чаевые? И если да, то сколько? А не покажется ли эта сумма слишком маленькой?

Не терзайте себя сомнениями, а просто ознакомьтесь с нашей статьей, где подробно описаны ситуации, в которых следует оставлять «на чай», а в которых — нет.

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Заграницей дела с чаевыми обстоят гораздо проще. В большинстве стран эти деньги уже включены в счет и, как правило, составляют 3–10% от стоимости заказа. В США принято оставлять более щедрый «чай» – 15–25%. И на тех гостей, которые этого не делают, обычно смотрят косо

В России посетители оставляют чаевые «по желанию», но обычно это около 10% от суммы в чеке. Правда, есть ситуации, в которых клиент вовсе не должен беспокоиться этим вопросом, и ниже описаны некоторые из них.

Заказ несли слишком долго

Если вы пришли, сделали заказ, прождали больше получаса и уже успели проголодаться, о каких-либо чаевых стоит забыть. Особенно если в это время ваш официант успел обслужить несколько других столиков и довольные сытые гости даже ушли домой. А если вам ко всему прочему принесли остывшее блюдо, смело просите заменить его на другое. Вы пришли насладиться пищей!

Вы заказывали что-то с собой

Если вы пришли в кафе, чтобы купить кофе навынос или забрать предварительно заказанную и оплаченную пиццу, оставлять чаевые вовсе не обязательно. А вот если вы решили остаться, чтобы поработать за ноутбуком, и при этом взяли только чашечку кофе, будьте добры «оплатить» предоставленное вам «рабочее место».

Официант проигнорировал предупреждения об аллергии

Если вы сообщили официанту, что у вас аллергия, а он это предупреждение проигнорировал, ни о каких чаевых не может быть и речи. Вы ходите в кафе, чтобы поесть и отдохнуть, а не получить «путевку» в больницу!

Официант оскорбил вас

Тут все и так должно быть понятно Если официант позволит себе отпустить в вашу сторону колкое замечание, оскорбить вас или нахамить, рекомендуем не только лишить его чаевых, но и сообщить о поведении сотрудника управляющему заведения.

Правда, всегда нужно помнить, что официанты – тоже люди, а работа у них очень стрессовая. Поэтому оставаться милыми и приветливыми на протяжении всего дня им бывает очень сложно. Будьте вежливыми, соблюдайте правила этикета и относитесь к официантам достойно, тогда вас ждет и вовремя принесенный заказ, и приятное обслуживание!