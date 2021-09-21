"Полюбила бы она меня без трехзначной зарплаты?"

Настоящая близость многим людям кажется большим, огромным, риском, они шарахаются от нее, как от огня. Почему же? Чем крепче эмоциональная связь, тем сильнее боль, которую она может принести. Мы боимся, что чувство может поглотить нас целиком и от нас ничего не останется, или боимся потерять любимого и остаться ни с чем, в общем, боимся всего и в итоге не подпускаем никого достаточно близко. Просто чтобы избежать боли.

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Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse мы послушали историю нашего подписчика и попробовали разобраться, как преодолеть эти сомнения, как позволить себе доверие и привязанность и стать наконец счастливым.

Что обсуждаем

Герой выпуска с юности был для девушек просто другом, которому можно все доверить, но с которым не хочется строить отношений.

"Я тогда был романтичным, наивным и где-то даже нежным юношей. Естественно, при моих данных сокурсницы с ходу записывали меня в друзья. Ну знаете, это когда ты по первому требованию подставляешь плечо и жилетку, но тебе не обломится никогда, потому что любит-то она настоящего мужчину, хоть тот и козел, а не тебя".

Из-за этого у мужчины упала самооценка, и он направил все свое внимание на самореализацию. Однако, став лучше, доверять девушкам он так и не смог:

"Появились большие суммы, хорошая должность, подтянул внешность — сменил стрижку, занялся спортом, купил машину, квартиру. Научился общаться с девушками так, чтобы они не садились на голову после первого же свидания. Но теперь ловлю себя на мысли, что не могу доверять ни одной женщине, какой бы милой, доброй и чуткой она не казалась".

Героя не покидают мысли, что все женщины с ним из-за выгоды, и не может вступить в отношения:

"Я смотрю на очередную красотку и думаю: обратила бы она внимание на меня в 20 лет без трехзначной зарплаты, машины, квартиры? Или она видит во мне только успешного мужчину, который легко оплатит солидный счет в ресторане, подарит дорогую побрякушку, устроит романтическую поездку на выходных? И после таких мыслей даже самая адекватная девушка кажется такой же расчетливой хищницей, как мои подруги юности".

Коротко о главном

1:20 История героя.

4:35 Откуда берётся страх вступать в отношения. Представления о женственности и мужественности.

10:40 Почему в современном мире неактуальны существующие стереотипы.

12:45 Причины контрзависимости.

21:20 Что делать, если есть боязнь близости и недоверие к людям.

29:00 Проблемы с границами.

31:45 что такое принцип достаточности.

44:20 с какими проблемами сталкиваются женщины.

48:25 Итоги.

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