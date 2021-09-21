10 правил общения онлайн, без которых не обойтись

Сегодня интернет занимает в нашей жизни настолько значимое место, что неудивительно, что у общения в сети появились собственные правила этикета. Разговаривая с человеком в реальной жизни, мы можем допустить ошибку, которую можно будет легко исправить, используя бессознательный язык, который легко выводит нас из тупика в беседе и заполняет неловкие моменты или гнетущее молчание. В цифровом пространстве такой язык нам недоступен, поэтому его заменяет сетевой этикет.

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Безопасное и комфортное общение в сети требует соблюдения нескольких совсем несложных правил. С ними можно без особых хлопот наладить диалог с любыми группами пользователей и избавить переписку от токсичности, которое, увы, часто присутствует в цифровых коммуникациях между людьми. Мы расскажем о 10 правилах, на которых держится современный сетевой этикет.

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Стараемся договариваться

О предстоящем визите или даже звонке лучше всего договориться в личной переписке. Получив разрешение в мессенджере или в письме, можно созвониться или прийти на встречу. В наши дни звонки воспринимаются многими как нарушение границ личности и вашему оппоненту может не понравиться такой неожиданный порыв.

Проявляем деликатность

В начале общения лучше избегать излишней активности и не засыпать собеседника сообщениями, даже если вам есть что ему сообщить. Старайтесь вести себя так же как и в обычной жизни – стройте общение постепенно, обязательно принимая во внимание ответную реакцию человека и старайтесь не показаться навязчивыми.

Оптимальный формат

Прежде чем начать беседу, изучите чат или сообщество, в котором хотите общаться. У сообществ могут быть свои правила и требования, в том числе к языку. Также почти всегда на форумах есть запретные и нежелательные темы, подняв которые вы покажете себя не с лучшей стороны. Избегайте начинать общение с картинок и смайлов, особенно если не уверены в том, что такой формат переписки поддержат другие.

Обращение к собеседнику

Непременно обращаемся к оппоненту по имени. Тут все как в реальной жизни – человеку приятно видеть, что его имя и фамилия известны и что он для вас не просто безликий пользователь. К сожалению, мы часто забываем об этом или игнорируем написание имен с заглавной буквы – это чаще всего воспринимается как пренебрежение к собеседнику.

Сохраняем спокойствие

В онлайн-общении, как и в обычном, излишняя эмоциональность неуместна. Избегайте «капса», множества восклицательных знаков и повторов слов, применяемых многими для убедительности. Для полноценного здорового диалога достаточно писать грамотно, не забывать про знаки препинания и не грубить.

Используем эмоции

Актуальные эмоджи и смайлики в умеренных количествах могут использоваться в любой частной переписке. Но при этом нужно выбирать лишь те, что точно подходят для данного случая, чтобы избежать обид и недоразумений. Только не пробуйте выражать эмоции таким образом в общении с начальством – оно вряд ли это оценит.

Отвечаем вовремя

На полученные сообщения нужно реагировать оперативно. Если речь идет об электронных письмах, то на срочные лучше отвечать немедленно, а на обычные – на протяжении двух суток. Если вам не хватает по каким-то причинам этого времени, чтобы дать исчерпывающий ответ, обязательно предупредите об этом и, если это возможно, объясните причину задержки.

Непременно благодарим

Иногда даже самые вежливые в реальной жизни люди забывают выражать благодарность в сети. Если вы получили открытку, файл или ответ на свой вопрос, обязательно поблагодарите за это, ведь человек позаботился о вас и потратил на это свое время. Выражение признательности за любую оказанную вам услугу услугу – важнейшее правило сетевого этикета.

Ведем себя ответственно

В онлайн общении дурным тоном считаются молчание, игнорирование и исчезновение. Поэтому, вступая в разговор, нужно брать на себя ответственность и доводить его до логического завершения. Или будьте ответственны, или не заводите беседу – соблюдение этого правила поможет остаться в глазах собеседников адекватным и воспитанным человеком.

Не забываем об уважении

Относиться уважительно нужно ко всем людям, с которыми вы поддерживаете контакт в сети. Подписчики, коллеги и друзья, получив от вас даже короткое рекламное письмо, скорее всего, воспримут его как спам. Такую рассылку можно делать, только получив разрешение адресата.