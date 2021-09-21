10 правил общения онлайн, без которых не обойтись

Сегодня интернет занимает в нашей жизни настолько значимое место, что неудивительно, что у общения в сети появились собственные правила этикета. Разговаривая с человеком в реальной жизни, мы можем допустить ошибку, которую можно будет легко исправить, используя бессознательный язык, который легко выводит нас из тупика в беседе и заполняет неловкие моменты или гнетущее молчание. В цифровом пространстве такой язык нам недоступен, поэтому его заменяет сетевой этикет.
Безопасное и комфортное общение в сети требует соблюдения нескольких совсем несложных правил. С ними можно без особых хлопот наладить диалог с любыми группами пользователей и избавить переписку от токсичности, которое, увы, часто присутствует в цифровых коммуникациях между людьми. Мы расскажем о 10 правилах, на которых держится современный сетевой этикет.
О предстоящем визите или даже звонке лучше всего договориться в личной переписке. Получив разрешение в мессенджере или в письме, можно созвониться или прийти на встречу. В наши дни звонки воспринимаются многими как нарушение границ личности и вашему оппоненту может не понравиться такой неожиданный порыв.
В начале общения лучше избегать излишней активности и не засыпать собеседника сообщениями, даже если вам есть что ему сообщить. Старайтесь вести себя так же как и в обычной жизни – стройте общение постепенно, обязательно принимая во внимание ответную реакцию человека и старайтесь не показаться навязчивыми.
Прежде чем начать беседу, изучите чат или сообщество, в котором хотите общаться. У сообществ могут быть свои правила и требования, в том числе к языку. Также почти всегда на форумах есть запретные и нежелательные темы, подняв которые вы покажете себя не с лучшей стороны. Избегайте начинать общение с картинок и смайлов, особенно если не уверены в том, что такой формат переписки поддержат другие.
Непременно обращаемся к оппоненту по имени. Тут все как в реальной жизни – человеку приятно видеть, что его имя и фамилия известны и что он для вас не просто безликий пользователь. К сожалению, мы часто забываем об этом или игнорируем написание имен с заглавной буквы – это чаще всего воспринимается как пренебрежение к собеседнику.
В онлайн-общении, как и в обычном, излишняя эмоциональность неуместна. Избегайте «капса», множества восклицательных знаков и повторов слов, применяемых многими для убедительности. Для полноценного здорового диалога достаточно писать грамотно, не забывать про знаки препинания и не грубить.
Актуальные эмоджи и смайлики в умеренных количествах могут использоваться в любой частной переписке. Но при этом нужно выбирать лишь те, что точно подходят для данного случая, чтобы избежать обид и недоразумений. Только не пробуйте выражать эмоции таким образом в общении с начальством – оно вряд ли это оценит.
На полученные сообщения нужно реагировать оперативно. Если речь идет об электронных письмах, то на срочные лучше отвечать немедленно, а на обычные – на протяжении двух суток. Если вам не хватает по каким-то причинам этого времени, чтобы дать исчерпывающий ответ, обязательно предупредите об этом и, если это возможно, объясните причину задержки.
Иногда даже самые вежливые в реальной жизни люди забывают выражать благодарность в сети. Если вы получили открытку, файл или ответ на свой вопрос, обязательно поблагодарите за это, ведь человек позаботился о вас и потратил на это свое время. Выражение признательности за любую оказанную вам услугу услугу – важнейшее правило сетевого этикета.
В онлайн общении дурным тоном считаются молчание, игнорирование и исчезновение. Поэтому, вступая в разговор, нужно брать на себя ответственность и доводить его до логического завершения. Или будьте ответственны, или не заводите беседу – соблюдение этого правила поможет остаться в глазах собеседников адекватным и воспитанным человеком.
Относиться уважительно нужно ко всем людям, с которыми вы поддерживаете контакт в сети. Подписчики, коллеги и друзья, получив от вас даже короткое рекламное письмо, скорее всего, воспримут его как спам. Такую рассылку можно делать, только получив разрешение адресата.
Как мы видим, сетевой этикет не слишком сильно отличается от обычного и соблюдать его правила совсем несложно. При этом мы получаем комфортное общение, безопасность и доверие, которые вряд ли будут лишними в наше время. Да, не забывайте, что существует ряд личных вопросов, которые людям лучше не задавать ни в реальной жизни, ни в переписке.