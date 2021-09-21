Как влияет на детскую психику воспитание ремнем

«Нужно очень четко разделять, какое телесное наказание является допустимой воспитательной мерой, а какое - насилием. Легкий шлепок по попе не является насилием над ребенком. А нападки, унижения, избиение подручными предметами - это преступление против ребенка и вообще-то и против закона, это уголовно наказуемые действия. Легкий шлепок может отрезвить и привести в чувство ребенка в истерике. Удар ремнем - это просто по-настоящему больно. Попробуйте ударить ремнем себя - вряд ли эта боль покажется вам достойной разбросанных игрушек или невыученных уроков. Тем более если мы говорим о каких-то действительно жестоких действиях, особенно если родители в этот момент находятся в неадекватном состоянии, под воздействием алкоголя. Если вы прибегаете к телесным наказаниям спонтанно, под влиянием своих эмоциональных всплесков, то формируете у ребенка только страх перед родителем, желание не вступать лишний раз в коммуникацию, а то «как бы не получить». Человек, которого в детстве хаотически били чем не попадя, вырастает зажатым, скованным, при этом с мощной потаенной агрессией и неумением контролировать свои эмоции».