Как влияет на детскую психику воспитание ремнем

Вопросы воспитания нередко становятся поводом для споров и скандалов даже внутри семьи. Одни считают, что к детям надо применять «метод кнута и пряника», другие – что все проблемы можно урегулировать словом, третьи же придерживаются способам взаимодействия с отпрысками, которые передаются от поколения к поколению. «Рамблер» поговорил с практикующим психологом, автором бестселлеров «Женщина Высшего Пилотажа» и «Как зарабатывать миллионы» Вероникой Хацкевич @hatskevich_veronika и выяснил, чем же все-таки плох «кнут» и как не переборщить с воспитательными мерами.
Вот, что думает эксперт по поводу воспитания детей ремнем:
«В последние десятилетия идет активная пропаганда против телесных наказаний - это вредно, это насилие над ребенком, унижает его личность и вообще не имеет эффекта. Но в этом вопросе многие начинают с конца - собственно, самого наказания. А мне кажется важным разобраться в первую очередь в мотивах, которые заставляют взрослого применять телесные наказания к ребенку.
Любое наказание должно являться мерой соблюдения дисциплины, но ни в коем случае не способом выплескивания родительских эмоций. Как есть разница между четким строгим указанием, что нужно делать, и истерическим криком, так и есть разница между шлепком по попе при непослушании и избиением ребенка подручными предметами.
Нередко родители используют физические наказания как способ сбросить свой негатив через такую активность. Мы можем увидеть на детской площадке маму, которая кричит на ребенка, а потом не сдерживается и начинает его шлепать. Здесь больше вопросов к психоэмоциональному состоянию родителя и его взглядам на жизнь, если для него ударить ребенка - это способ расслабиться. В таком случае нужно работать в первую очередь с собой: учиться управлять своими эмоциями, особенно гневом и агрессией, консультироваться с психологом, возможно, пройти обследование у психиатра. Эта мама может находиться в состоянии сильного стресса, выгорания, переутомления, затянувшейся послеродовой депрессии, кризиса в отношениях с партнером. Причина может быть любой, но следствием ее становится телесное наказание ребенка. Если вы ловите себя на мысли, что вам хочется ударить свое чадо, то смените вопрос «Почему он не слушается, почему он такой плохой?» на вопрос «Почему я хочу поступить именно так?».
Вероника Хацкевич советует разграничить для себя, что допустимо, а что нет в воспитательном процессе.
«Нужно очень четко разделять, какое телесное наказание является допустимой воспитательной мерой, а какое - насилием. Легкий шлепок по попе не является насилием над ребенком. А нападки, унижения, избиение подручными предметами - это преступление против ребенка и вообще-то и против закона, это уголовно наказуемые действия. Легкий шлепок может отрезвить и привести в чувство ребенка в истерике. Удар ремнем - это просто по-настоящему больно. Попробуйте ударить ремнем себя - вряд ли эта боль покажется вам достойной разбросанных игрушек или невыученных уроков. Тем более если мы говорим о каких-то действительно жестоких действиях, особенно если родители в этот момент находятся в неадекватном состоянии, под воздействием алкоголя. Если вы прибегаете к телесным наказаниям спонтанно, под влиянием своих эмоциональных всплесков, то формируете у ребенка только страх перед родителем, желание не вступать лишний раз в коммуникацию, а то «как бы не получить». Человек, которого в детстве хаотически били чем не попадя, вырастает зажатым, скованным, при этом с мощной потаенной агрессией и неумением контролировать свои эмоции».
Практикующий психолог также отметила, что любое наказание должно быть последовательным.
«Ребенок должен понимать, за что и как именно он может быть наказан. Вариантов может быть множество, и телесное наказание - это высшая мера, к которой вы можете прибегнуть. Правила должны быть четкими и прозрачными, и соблюдать их должны в первую очередь взрослые. Представьте, что идет суд. Обвиняемого же не бросают в камеру без объяснения причин, потому что судье сегодня просто так захотелось. Ему сначала зачитывают обвинения, дают возможность объясниться и защитить себя, затем оглашают приговор в соответствии с установленными в стране нормами и законами, и только после приводят его в действие. Также стоит строить и систему наказаний в семье: четко и последовательно».