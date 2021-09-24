Что удерживает женщин от замужества: 4 блока

Почти каждой девушке хочется пышной запоминающейся свадьбы, прекрасного мужа или хотя бы надежного спутника по жизни. Но каждый раз день Х все больше отдаляется, почему так происходит? Мы расскажем вам о 4 блоках, стоящих на пути к счастливому браку.

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«Венец безбрачия»

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Каждый потенциальный кандидат отвергается девушкой по разным причинам, иногда далеким от реальности. Постоянные разговоры о том, что «никто не подходит» или в семье все женщины были одинокими, из раза в раз отношения ничем не заканчиваются и приводят к самому нелогичному выводу — что кто-то сглазил. Установка начинает работать.

Каждые новые отношения будут начинаться с мыслью о неудаче. Цепочка неудач приведет к тому, что женщина махнет на себя рукой. Тогда, конечно, шанс найти жениха стремительно падает.

Некий возраст

Почему-то женщины полагают, что для замужества должен быть какой-то определенный возраст. Представительницы прекрасного пола считают, что им либо слишком рано связывать себя узами брака, либо слишком поздно. Помните: для любви все возрасты хороши, а никаких ограничений для обретения счастья не существует.

Завышенные требования

«Только с квартирой, только с машиной, с определенным достатком, красивый, умный, с хорошим характером», — подобный идеал бесконечно крутится в голове. Причем часто образ «принца» формируется извне: советы родителей и подруг, СМИ, литературные романы, герои кино. Но надо стараться оценивать себя объективно и пересмотреть критерии оценки кандидата. Возможно, где-то и ходит «тот самый», но у всех есть свои недостатки, с которыми можно работать. Именно в вопросе замужества нужно слушать сердце. Деньги, недвижимость — это проходящее, а с человеком вам жить.

Излишняя неприступность тоже приводит к тому, что мужчине просто надоест вас добиваться. Хотя психологи считают, что некая надменность и образ роковой женщины идут от боязни не соответствовать общепринятым требованиям.

Низкая самооценка