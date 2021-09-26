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Житель Индии назвал семь отличительных качеств русских женщин

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

Житель Индии Субхасиш Гош (Subhasish Ghosh) перечислил семь основных качеств россиянок, пишет «Царьград». Иностранец, проживший в Москве пять лет и женатый на русской, считает, что они «неосознанно красивые» и очень сильные.

Житель Индии назвал 7 отличительных качеств русских женщин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Гоша, жительницы России любят выглядеть нарядными и ухоженными во время выходов в свет. Еще одним отличительным признаком россиянок он назвал умение любить безоговорочно. Сюда житель Индии отнес готовность закрывать на многое глаза, в том числе терпеть скандалы и ссоры. Русские женщины не могут простить только измену, считает он.

Девушки из России, по его словам, знают себе цену и не соглашаются на меньшее, к примеру не пойдут в недорогое кафе или заведение фастфуда. По мнению Гоша, для россиянок имеет значение внешний вид избранника. Они хотят, чтобы мужчина рядом «был хорошо одет, выбрит и выглядел достойно», даже когда речь идет о походе в магазин.

Индус похвалил представительниц слабого пола из России за любовь к готовке, благодаря которой они никогда «не дадут умереть с голода». Он считает россиянок очень сильными. По словам Гоша, однажды его супруга в 30-градусный мороз рубила дрова, так как нужно было обогреть дом. По мнению мужчины, россиянки выбирают себе только решительных кавалеров.

Психология,Царьград ТВ,
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