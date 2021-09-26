Житель Индии назвал 7 отличительных качеств русских женщин

Житель Индии Субхасиш Гош (Subhasish Ghosh) перечислил семь основных качеств россиянок, пишет «Царьград». Иностранец, проживший в Москве пять лет и женатый на русской, считает, что они «неосознанно красивые» и очень сильные.

По словам Гоша, жительницы России любят выглядеть нарядными и ухоженными во время выходов в свет. Еще одним отличительным признаком россиянок он назвал умение любить безоговорочно. Сюда житель Индии отнес готовность закрывать на многое глаза, в том числе терпеть скандалы и ссоры. Русские женщины не могут простить только измену, считает он.

Девушки из России, по его словам, знают себе цену и не соглашаются на меньшее, к примеру не пойдут в недорогое кафе или заведение фастфуда. По мнению Гоша, для россиянок имеет значение внешний вид избранника. Они хотят, чтобы мужчина рядом «был хорошо одет, выбрит и выглядел достойно», даже когда речь идет о походе в магазин.