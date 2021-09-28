Наверное, многим знакома ситуация, когда объективно уже понятно, что отношения закончились. Все, конец, тут больше нечего ловить, но в эти отношения уже вложено сколько сил, столько нервов и надежд, в них прожито много лет, в них рождены дети, куплены квадратные метры и так далее. В общем, в них вложен такой кусок вашей жизни, что отказаться от них кажется невозможным. Этот страх разрушения привычного мира парализует волю, и в итоге вот эта вот иллюзия семьи может длиться годами, когда собственно семья по-настоящему уже давно закончилась.

Видео дня

Вместе с нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы послушали историю нашей героини и попробовали в ней разобраться.

История героини

Героиня выпуска в браке пять лет. У пары есть общий ребенок, но не осталось никаких общих интересов. Муж изменяет ей с подругой, и она об этом знает:

"Вместо того, чтобы работать над отношениями, замкнулись в себе: я – в нашем доме, а он – в апартаментах моей теперь уже бывшей подруги. До сих пор не знаю деталей, знаю, что они встречаются два, а то и три раза в неделю, гуляют и даже не пытаются скрывать своих чувств на людях".

Однако героиня уже несколько месяцев не может решиться на неприятный разговор и разорвать отношения, боясь, что ее жизнь изменится на 360 градусов, поэтому делает вид, что не замечает.

"Я знаю о его изменах уже три месяца, и до сих пор не решилась с ним завести разговор о том, что ждет нас дальше [...] Когда оказываешься в такой ситуации один на один со своими страхами, и боишься признаться, в том что ты обычная неудачница, которой изменяют, даже маме, ты готова пойти на все, только бы как-то исправить ситуацию. Он мне изменяет, а я делаю вид, что не замечаю".

Коротко о главном

1:10 История героини.

4:50 Страх изменений в жизни. Почему люди терпят и делают вид, что ничего не происходит.

11:25 Избегание проблем и перекладывание ответственности. Почему семейный психолог не поможет.

13:05 Зачем мужчина изменяет жене, но остается в отношениях.

16:20 Неприятный разговор с партнером. Обвинения и отрицание.

19:20 Что делать, чтобы перестать бояться выйти из отношений и прислушаться к себе. Вторичная выгода.

21:30 Откуда берется желание сохранить плохие отношения. Страх, стыд и надежда.

27:15 Почему возникают любовные треугольники и о каких проблемах в отношениях говорит появление третьего человека.

29:20 Как справиться со страхами и разработать план действий. Стереотип: «Куда я одна с ребенком».

33:45 Как определить свои потребности и сделать правильный выбор. Самооценка и обозначение границ.

39:25 Не только отношения. Как сказать «стоп» в других сферах жизни.

42:50 Позиция жертвы. Почему с нами происходит то, что происходит.

44:40 Ребенок без отца. Как разрыв влияет на детей.

49:55 Итоги.

Чтобы не пропускать выпуски, подписывайтесь на подкаст «Грабли» в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.