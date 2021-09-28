Они покоряют мужчин одним взглядом, могут выбирать себе любого, от них веет особой энергетикой. "Рамблер" рассказывает, в чем секрет роковых женщин и почему их так любят мужчины.

Фото: Кадр из фильма "Малена" Кадр из фильма "Малена"

У всех мужчин разные понимания того, какая женщина для них манкая. Пока женщины задаются вопросом, как такой стать, мужчины пытаются объяснить, от каких женщин они просто в восторге.

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"Ну это шарм, магнетизм, когда женщина будто манит к себе, магнитит, зачастую через взгляд, у них он будто с поволокой, как гипнотизируют, завораживает, ну магнитит сильно, не знаю как объяснить"

"Вот от такой не хочется уходить. А вообще в женщине есть обаяние и это врожденное, этому не научится"

"Энергетика женская такая - когда хоть мешок надень, всё одно мужики будут так и липнуть"

При этом сами женщины не могут этого увидеть, но часто рассказывают о примерах. Наверняка у каждой в жизни была знакомая, которая не выделялась внешностью, но пользовалась популярностью у мужчин.

"Она была грубой, даже материлась иногда. А мужики от нее с ума сходили. У нее долгое время любовник был. Муж знал о нем и в ногах у нее валялся, чтобы не бросила"

"В старшей школе была именно такая толстая бесцветная девчонка с бледно голубыми глазами, с кроткой улыбкой и короткой юбкой. Ни кожи, ни рожи, как говорится. Так за нее бились мальчишки всей параллели, еще и девчонки обслуживающей свитой ходили следом"

"У меня есть знакомая с образованием МГУ и очень хваткая умная, яркая внешность, очень манкая, это движения, пластика, улыбка, а главное понимание мужчин, любит их"

Психолог и учитель самых успешных женщин России Вероника Хацкевич делится пятью идеями, как стать той самой манкой женщиной, о которой будет мечтать любой мужчина.

Станьте уверенной в себе и легкой на подъем

Даже если у такой женщины сегодня не идеальная укладка, она не акцентируется на этом и точно знает, что воодушевит любого своим присутствием. Это состояние прокачивается из тотальной любви к себе.

«Нет» скованности

Где находится зажим женщины, может, и не видно сразу, но подсознание мужчины ощущает его наличие. Это создаёт некое напряжение, которое будет отталкивать.

Довольство жизнью и внутренний свет

Именно на него мужчины будут лететь, как на фонарик в кромешной темноте. И даже если такая женщина не окутана мужским вниманием в данный момент, она всё равно энергична и счастлива, сама по себе.

Легкость

На каждого мужчину с детства возлагают неимоверное количество различной ответственности, и поистине расслабиться он часто может лишь в общении и времяпрепровождении с особенной женщиной. Поверьте, если ему комфортно и легко — он с Вами надолго. Он точно захочет вторую, третью, десятую встречу.

Не будьте излишне напыщенными, позволяйте себе уместное чувство юмора и искренний смех.

Проявляйте внимание и интерес

Каждый человек, какой бы профессии и статуса он ни был, интересен и заслуживает внимания.

Научитесь перманентно проявлять неподдельный интерес к мужчинам, и для Вас откроются удивительные вещи, которые есть в каждом!

Замечайте сильные стороны мужчины, задавайте ему вопросы, реагируйте на комплименты правильно - с благодарностью. Тогда ему захочется делать их ещё больше, тем самым сильнее притягиваясь к Вам.

Не желайте извлечь выгоду

Если Вы находитесь в обществе мужчины с целью заполучить от него что-либо, кроме обмена энергией, это будет отражаться на Вашем поведении. Вы станете льстить ему, намекать на что-то, тем самым растеряв лёгкость общения.

Манить мужчину можно вовсе без психологических трюков, достаточно лишь быть женщиной, способной дать то, чем наделила её природа — особой энергией, которой нет в мужчине.

Попробуйте ощутить энергию от других женщин.

Вполне возможно, что Ваша мама/подруга является манкой женщиной. От неё прямо-таки веет изящностью, лёгкостью и блаженством в каждом мгновении этой жизни.

Таким женщинам стоит подражать и восхищаться ими.

И, конечно, ни в коем случае не считайте, что флиртовать, общаться с мужчинами — это плохо. Много зажимов, которые идут из детства, от какой-либо психологической травмы, ведут к полному не принятию собственной женственности.

Но, конечно, внешний вид также важен. Не будем забывать об инстинктах, над которыми мы порой не властны.

Ухоженность

Именно это (а не соответствие каким-либо стандартам красоты), приятный парфюм, стильный образ, манеры играют роль при первом взгляде. А дальше в свою власть мужчину забирает всё описанное в первом пункте. Единственное правило внешнего вида, которого стоит придерживаться — быть сексуальной, но не пошлой. Иначе весь интерес мужчины сведётся к скорейшему сексу, а после него и вовсе пропадёт.

Конечно, все люди разные, со своими вкусами, однако вне зависимости от них, каждого мужчину привлекает женственная девушка, а женщину - мужественный мужчина.