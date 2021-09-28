Какие привычки любимых людей раздражают чаще всего

Как оказалось в результате опросов, примерно треть респондентов, состоящих в отношениях, считают своего партнера самым раздражающим их человеком. При этом отмечается, что все дело в привычках возлюбленных, которые буквально выводят их из себя.

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«37% считают, что они одинаково раздражают друг друга, хотя более четверти мужчин считают, что они раздражают свою супругу больше. 68% опрошенных в конечном итоге заводятся из-за мелких придирок»,

— сообщается в Mirror.

Специалисты отмечают, что у половины респондентов появилось напряжение в отношениях с началом пандемии, когда партнеры проводили много совместного времени на изоляции.

Респонденты отметили по крайней мере по пять привычек партнеров, которые их раздражают, при этом считают, что у них столько же.