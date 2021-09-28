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Какие привычки любимых людей раздражают чаще всего

Passion.ru
1 час назад

Как оказалось в результате опросов, примерно треть респондентов, состоящих в отношениях, считают своего партнера самым раздражающим их человеком. При этом отмечается, что все дело в привычках возлюбленных, которые буквально выводят их из себя.

Какие привычки любимых людей раздражают чаще всего
Фото: Passion.ruPassion.ru

«37% считают, что они одинаково раздражают друг друга, хотя более четверти мужчин считают, что они раздражают свою супругу больше. 68% опрошенных в конечном итоге заводятся из-за мелких придирок»,

— сообщается в Mirror.

Специалисты отмечают, что у половины респондентов появилось напряжение в отношениях с началом пандемии, когда партнеры проводили много совместного времени на изоляции.

Респонденты отметили по крайней мере по пять привычек партнеров, которые их раздражают, при этом считают, что у них столько же.

Например, людям не нравится что избранник использует телефон во время беседы, разбрасывает одежду по дому, наводит беспорядок во время приготовления пищи, оставляет крошки после еды, оставляет крышку унитаза поднятой, не слушает их, пытается командовать, не помогает по дому или с детьми, плохо соблюдает личную гигиену и прочее.

Психология,
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