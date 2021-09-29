Как сложные отношения с мамой влияют на жизнь дочери

Мы вырастаем, взрослеем, становимся самостоятельными, заводим свои семьи, но все равно остаемся детьми для своих родителей. Какие особенности у взаимодействия мама-дочь после совершеннолетия ребенка? Рассказываем, что мы выносим с собой из детства в самостоятельную жизнь и почему для взрослых дочерей так важны отношения с мамой как в прошлом, так и в настоящем.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Специально для «Летидора» статью на тему отношений матерей и дочерей подготовила Наталья Попова (@migwomen) — психолог, автор женского проекта MigLife, спикер в Сколково, многодетная мама тройняшек и подростка.

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Мама — это близкий и родной человек, о любви к маме поют песни, ей посвящают самые теплые слова. И говорить о сложностях во взаимоотношениях с мамой, быть ей недовольной, как минимум, не принято.

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Негласная позиция в нашем обществе: отношения с мамой должны быть хорошие, маму нужно любить, принимать и уважать, такой какая она есть. А если не можешь, если злишься на маму, раздражаешься, значит, ты плохая дочь.

И многие девушки запрещают себе чувствовать то, что чувствуют, блокируют негативные эмоции в адрес мамы. Все это подкрепляется угрызениями совести и чувством вины .

Оставить ситуацию, как есть, значит, планомерно разрушать саму себя.

Все невысказанное и накопленное однажды прорвется или разъест вас изнутри.

Такой подход не ведет к счастливой жизни.

Единственный выход здесь — прорабатывать ситуацию с мамой, выходить на уровень отношений взрослый-взрослый. Это невозможно сделать, если психологически произошло зависание в позиции ребенка, если по каким-то причинам не пройдена сепарация.

Также часто встречаются мамы с непростым характером , своими особенностями в поведении, реакциях, и кажется, что найти к такому человеку подход невозможно, ситуацию не решить. Но в отношениях мама-дочь есть свои ключи к семейному благополучию.

Как определить, что в отношениях с мамой нет гармонии

Проверьте, подходят ли какие-то из этих пунктов под описание того, что происходит в вашей жизни?

Вы часто в общении испытываете чувство вины, считаете себя плохой дочерью.

В детстве вас постоянно сравнивали с другими, причем, не в вашу пользу.

Мама до сих пор вас чрезмерно контролирует , активно вмешивается в вашу жизнь.

Что бы вы не сделали, мама все равно будет ворчать, что все не так.

С другими мама всегда веселая, радостная, а с вами недовольная, в напряжении.

Мама вынуждает вас активно заниматься ее жизнью : бросить свои дела и бежать к ней по первой же просьбе.

В разговорах мама говорит только о себе и своей жизни.

Вы зависите от ее настроения, вам приходится подбирать слова, сто раз думать прежде, чем сказать. Пытаться спрогнозировать реакции.

Мама никогда не понимала и не разделяла ваших интересов, не поддерживает вас в начинаниях.

Вам приходится отказываться от своих планов и идей, принимать решения в ущерб себе, чтобы на расстроить и не обидеть маму.

Вы не понимаете себя, своих истинных желаний, не знаете, куда двигаться дальше.

И вариаций подобных описаний может быть множество. Сколько пунктов из этого списка про вас?

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Наличие описанных проявлений в вашей жизни говорит о том, что сепарация не пройдена, и в отношениях мама-дочь нет гармонии, любви и понимания.

Почему у взрослой дочери остаются обиды на маму

Даже если мама умерла, или вас воспитывала бабушка, внутренние отношения с материнской фигурой никуда не исчезают. В глубине своих мыслей мы также ведем диалог, либо прячем ситуацию в бессознательное, если она для нас болезненна. Но проблема не исчезает.

Это восприятие присуще детскому возрасту. Когда ребенок не понимает ситуацию, не может разобраться со своими чувствами, ему не хватает внутренних ресурсов, чтобы пережить происходящее безболезненно – психика вынуждена включать защиту.

Обида – это механизм, который отгораживает нас от внешних событий, позволяет спрятаться от травмирующих переживаний.

Сдерживать эмоции внутри себя – это очень энергозатратный процесс. Мы можем делать вид, что все хорошо, что ситуация нас не задевает, а внутри будет кипеть злость, раздражение, хочется заплакать, убежать. Главное, быть честной с самой собой. Реакции подсказывают, что что-то не так, происходящая ситуация вызывает напряжение, неприятна. И здесь важно понять — почему?

Обида на маму является одним из самых сложных переживаний.В ней одновременно лежит и связь с детством, где остались ощущения маленького беззащитного ребенка, и чувство вины, потому что на маму нельзя обижаться.

По решающему фактору обиды на маму можно разделить на 4 категории:

1. Не согласны с тем, как мама прожила жизнь: жила на работе, не уделяла внимания, злоупотребляла алкоголем и так далее. 2. Не согласны с тем, какой она была женой: скандалы, ссоры, развод, манипуляции и провокации со стороны мамы. 3. Не согласны с ее отношением к вам: как проявляла любовь, нежность, отсутствие поддержки и так далее. 4. Не согласны с ее отношением к близким родственникам: несправедливость, унижения и так далее.

Многие не стремятся изменить, улучшить взаимоотношения с мамой, потому что считают, что это невозможно, что мама всегда останется в роли мамы, а вы в роли маленькой девочки. И нужно просто смириться.

Но тем самым вы лишаете себя возможности жить насыщенной жизнью, реализовываться в разных сферах.

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Нерешенные вопросы откладывают отпечаток на всех проявлениях нашей жизни.

Как сложные отношения с матерью влияют на жизнь взрослой дочери

1. Сложности в отношениях с партнером

Самые яркие проявления здесь — отношений нет совсем или они складываются не так, как нам бы хотелось. Незавершенная сепарация с мамой переносится на партнера. Также здесь может быть ярко выражено разочарование в мужчинах, недовольство их поведением.

Вопреки общепринятому мнению, мы не всегда выбираем в партнеры людей, похожих по характеру на наших родителей.

Психологический перенос работает по-другому: мы выбираем людей, которые дают нам знакомые ощущения.

Ко взрослому возрасту у нас уже сформировалась определенная стратегия поведения в этом мире, есть заученные реакции. И мы выбираем то, что нам знакомо. Мы видим партнера не как отдельную самостоятельную личность, а как отражение того, что происходит внутри нас.

Также под проекции и перенос попадают ожидания: мы бессознательно стремимся получить то, что недополучили в детстве: требуем любовь, заботу, становимся маленькой девочкой .

Либо наоборот — сами становимся родителем своему партнеру: относимся к нему, как ребенку, ругаем, что он мало зарабатывает, мусорит, поздно ложится спать, не следит за питанием.

Человек, не прошедший сепарацию, не может выстроить партнерские отношения на равных.

Все время будет перекос в одну или в другую сторону.

Плюс, не отделившись, не увидев себя, как личность, мы копируем модель поведения семьи, в которой росли. Переносим свои обиды, страхи, ожидания и системы защиты с мамы на мужа.

2. Проблемы в отношениях с детьми

Вам знакома ситуация, когда вы вспоминаете свое детство, какие-то слова и действия родителей, и мысленно обещаете, что никогда не будете так поступать по отношению к своим детям?

А потом наступает пик, эмоции переполняют, и оказывается, что вы ругаетесь точно так же, как ваша мама, используете те же слова, сравнения, выражения...

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Причем в этот момент мы понимаем чувства и состояние ребенка, но не можем себя остановить. И этот замкнутый круг будет повторяться снова и снова, пока мы не перережем собственную пуповину , не выйдем в большой мир взрослой самодостаточной личностью.

Психологическая зрелость зависит не от возраста, можно быть старенькой бабушкой, и при этом все равно оставаться несепарированным ребенком — иметь детские реакции, ожидания, способ взаимодействия с миром.

То, что люди вышли замуж, женились, стали родителями — не делает их автоматически взрослыми. Только осознанность в собственных действиях и серьезная внутренняя проработка.

3. Проблемы с самореализацией, карьерой

Здесь встречаются две противоположные стороны:стопроцентная концентрация на карьере, достигаторство, и наоборот – полное отсутствие самореализации.

В первом случае не имеет значения, в браке эта женщина или нет, есть ли у нее дети. Она все равно зависима от достижений, успеха. Если есть дети, то накладывается внутренний конфликт: мама испытывает чувство вины, что мало уделяет им внимания, хочет дать детям все только лучшее, заполнить для них пустоту, которую, по сути, испытывает она сама. Но все ресурсы уходят в карьеру, а переживания так и остаются разъедать изнутри.

Другая крайность, когда женщина полностью отказывается от идеи самореализации –уходит в заботы о доме, семье, ей страшно действовать, принимать решения. Она постоянно оглядывается на мнение близких, подруг. А если все-таки работает, то даже строгий взгляд начальника заставляет сильно нервничать.

Она не верит в себя и свои силы, старается всем угодить. Но в итоге чувствует себя как выжатый лимон: полное опустошение и никакого удовлетворения жизнью.

4. Постоянная нехватка денег

Количество денег в нашем кошельке зависит не столько от того, сколько часов в день мы работаем, а от нашего восприятия, подхода: как мы чувствуем себя по отношению к этому миру.

Застрять в детской позиции, значит, перекрыть себе доступ к деньгам. В мире ребенка денег нет, они ему не нужны.

То же самое остается во взрослом возрасте.

Задайте себе вопрос, каким словом можно охарактеризовать ваши взаимоотношения с мамой? Подходит ли это же прилагательное для ваших взаимоотношений с деньгами?

Если вы говорите, что с мамой все хорошо, но денег все равно нет, посмотрите, на кого вы переносите проекции? Часто на эту роль мы выбираем значимые фигуры: муж / партнер, начальник, подруга-спасатель.

Как исправить ситуацию

Первый шаг на пути к изменению ситуации — увидеть ее и честно себе признаться. Если вы узнали себя в статье, вам знакомы эти чувства, не откладывайте решение на потом. Информации множество: есть книги, вебинары, индивидуальные консультации психолога. Стоит решать эту проблему любыми доступными способами.

Последствия могут быть не очевидны сейчас, но по прошествии лет мы столкнемся с отсутствием реализации, несчастливым браком, напряжением в общении со своими детьми. И родители, к сожалению, не вечные

Осознание придет позднее.

Когда мы смотрим на другие семьи, кажется, что кому-то больше повезло: с мужем, родителями, детьми, начальник адекватнее Но отношения — это не лотерея! А всегда ответственность человека: как он выстраивает взаимодействие, как проявляет себя, в какие отношения вступает, умеет ли делать их гармоничными.