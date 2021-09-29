10 признаков того, что ваш партнер — мастер манипуляции

По данным опросов две из трех женщин стали жертвами эмоционального насилия, даже не подозревая об этом. Хотя физическое насилие, возможно, легче заметить, психологическое насилие может быть не менее разрушительным. В эмоционально жестоких отношениях жертвой манипулируют, как марионеткой.

Фото: Кадр из сериала «Война и мир» Кадр из сериала «Война и мир»

Эксперт по вопросам секса и отношений Кейт Тейлор рассказала The Sun десять признаков того, что вы живете с мастером манипуляций.

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1. Ваш ежедневник пуст

Это нормально меньше видеться с друзьями и родственниками, когда вы встречаете нового партнера. Но если вы совсем перестали видеться, это может быть тревожным признаком. Манипуляторы отвлекают ваше внимание от того, что делает вас счастливой. Составьте свои индивидуальные планы. Не забывайте, что вам нужно собственное самоощущение - продолжайте делать то, что доставляет вам удовольствие".

2. Вы вечно просите прощения

Если вы постоянно извиняетесь, когда считаете, что проблема возникла по вине другого человека, значит, он манипулирует вами. Сначала он будет невероятно ласковым и любящим, затем постепенно начнет критиковать, потом извинятся и снова станет любящим. Возможно, вам даже придется извиниться за своих друзей и родственников, потому что, скорее всего, манипулятору они не понравятся. Они могут видеть вашего партнера в негативном свете, так что вы начнете сомневаться в своих отношениях.

3. Привлечение других в отношения

Психологический термин «триангуляция» означает вовлечение в спор стороннего человека. Манипуляторы могут вовлечь в спор детей. Они будут говорить: «Разве папа не глупый?», чтобы подорвать авторитет другого родителя. Вместо того чтобы пытаться понять, почему они так поступают, просто скажите манипулятору, что вы чувствуете. Это мирный способ решить проблему.

4. Вы чувствуете себя забывчивой и рассеянной

На ранних этапах отношений манипуляторы чувствуют, что вы легко поддаетесь влиянию. Позже они будут использовать это в своих интересах, заставляя вас сомневаться в собственной памяти о событиях. Они могут отрицать все пока вы не сдадитесь. Вскоре вы перестанете доверять своим суждениям и будете полагаться на манипулятора. Попробуйте открыться друзьям или записывать разговоры.

5. Они часто молчат

Подуться пять минут после ссоры — это нормально, но когда человек полностью прекращает общение, это уже манипуляция. Манипулятор будет молчать с единственной целью — продлить ссору, пока вы не извинитесь первым. Лучший способ справиться с этим — предложить манипулятору вести себя по-другому. Спросите своего партнера, что ему нужно, чтобы почувствовать себя лучше, будь то перерыв или перенос разговора. Если он по-прежнему молчит, скажите, что вы чувствуете в связи с этим.

6. Чрезмерная щедрость

Манипуляторы часто используют деньги, чтобы получить власть. Это может быть финансовое злоупотребление, когда вас лишают возможности иметь собственные деньги. Манипулятор может настаивать на оплате ужина, чтобы иметь возможность решать, где вы едите. Прервите эту динамику, настояв на том, что вы хотите внести свой вклад. Спокойно заявите, что в следующий раз вы хотели бы купить ужин, или оплатите половину.

7. Вы — предмет шуток

Часто манипуляторы публично стыдят своих жертв перед детьми или в социальных сетях. Манипуляторы пытаются создать иерархию власти. Они высмеивают вас на публике, чтобы отвлечь негативное внимание от себя и своих недостатков. Они очень самокритичны и застенчивы. Скажите своему манипулятору очень четко, что вам не нравятся эти шутки и вы хотите, чтобы они прекратились.

8. Их романтические жесты заставляют вас чувствовать себя виноватой

Манипулятивные люди поначалу часто кажутся очень заботливыми. Они невероятно щедры, заставляя вас чувствовать себя в безопасности и заботе. Но это может превратиться в контроль, так что в итоге вы ничего не делаете для себя. Если вы обнаружили, что вас любят до такой степени, что душат, поговорите об этом. Не позволяйте кому-то брать на себя ответственность за аспекты вашей жизни, каким бы добрым он ни казался.

9. Они ни в чем не виноваты

Манипуляторы любят изображать из себя жертву. Чем добрее и сердечнее вы будете, тем больше они будут плести душещипательных историй, чтобы заставить вас делать то, что они хотят. В следующий раз, когда манипулятор начнет заставлять вас чувствовать себя виноватым, найдите взвешенную точку зрения, чтобы понять, как вы могли повлиять на ссору — помогите договориться о несогласии, чтобы разрядить стрессовую ситуацию.

10. Вам нужно одобрение