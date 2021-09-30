Откуда берутся долги и при чем тут мать

Задумывались ли вы о том, что на финансовую составляющую зачастую влияют близкие люди. Именно от их настроя и поддержки (или бездействия) зависит, будете ли вы успешны или ваше благосостояние останется весьма скромным.

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Ольга Иванникова

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Клинический психолог, практикующий психотерапевт, гипнолог, психотравматолог

Тема денег и их нехватки достаточно обширная. Это и установки, которые мы получили и впитали с молоком матери, о чем многие говорят и пишут. Сюда же относится и трансгенерационная травма, то есть потрясение, передающееся через поколения. Например, если в роду были раскулаченные и так далее. Подобный случай бывает не так просто обнаружить - человек может о нем даже не знать, нужно проводить исследование, смотреть шире. Но сегодня мы поговорим о другой причине - эмоциональном долге перед матерью. Вместе с нашим экспертом, психологом Ольгой Иванниковой разбираемся, как обстоят дела на самом деле.

Должны ли мы родителям за жизнь

Человек, который набрал кредиты, занял у знакомых деньги становится должником. И он живет, ощущая это давление: должен вернуть, заплатить, отдать. Потому что иначе жить с легким сердцем не получится. Почему он оказался в такой ситуации? Потому что быть должным - это вполне знакомое для него чувство.

С детства нам говорят: «ты должен». Должен хорошо вести себя, прилежно учиться, не расстраивать родителей. «Я делаю все это ради тебя, я тебя родила, а ты должен...».

Мамы рассказывают истории о тяжелых родах, лишениях ради ребенка, о том, как он тяжело им достался, о бессонных ночах. Все это манипуляция, которая культивирует это чувство долга. Но на самом деле ребенка никто не спрашивал, хочет ли он приходить в этот мир, родить - это решение матери. И жизнь - это подарок.

Часто решение родить имеет еще и эмоциональную нагрузку: удержать партнера, справиться с одиночеством, соответствовать социальным нормам, победить страх перед возрастом - кто-то ведь должен потом воды подать и так далее.

Вот и получается, что ребенок еще и не рожден, но уже должен многое, в том числе оправдывать ожидания. Он растет с этим ощущением внутреннего долга, и став взрослым, тоже остается должным - потому что иначе просто не умеет.

Не все долги нужно отдавать

Действительно, мы должны родителям за жизнь, но она не имеет цены. Жизнь бесценна. Нет ничего равноценного, что можно отдать взамен. Пытаясь отдать так называемый долг, отблагодарить, мы платим своим временем, энергией, свободой. И когда этого всего оказывается мало, мы начинаем платить деньгами, но и этого недостаточно. Конечно, это все происходит на неосознанном уровне. В итоге деньги приходят и сливаются на ненужные покупки, лекарства, если вы часто болеете. Постоянно что-то ломается - машина, техника, дом требует ремонта, и на это тоже требуются финансы. Возможно и заработок хороший, но сколько бы человек не получал, все равно не хватает. Появляются кредиты, обязательства, отнимающие свободу. Человек снова должен, и ему это отчасти знакомо. И это не единичная история, а хроническая.

Что с этим делать?

Ситуация может закончиться тем, что придется отдавать не только что имеется, но даже больше. Чтобы исправить положение, нужно понять и принять простую истину: все, что мы действительно должны - это принять жизнь. Родители дают, а дети берут с благодарностью, чтобы передать этот дар дальше. Только так устанавливается баланс “давать и брать”.Там, где нет этого баланса, мы будем постоянно что-то терять.

Самый первый шаг - осознать и увидеть свою ситуацию, сделать это видимым и осознанным. Это уже половина пути. Но часто, находясь внутри ситуации, мы не можем увидеть, что происходит. Справиться с внутренним должником самостоятельно непросто. Работа с психологом или групповая терапия могут быть хорошим решением.

Возьмите три листа формата А4. Подпишите каждый лист: “МАМА”, “Я”, “МОЯ ЖИЗНЬ”. В этом же порядке разложите их на полу.

Встаньте на лист “Я”, “МОЯ ЖИЗНЬ” должна находиться у вас за спиной.

Смотрите на маму. Что вы чувствуете в этот момент? Это могут быть самые разные эмоции - и любовь, и злость, и обида. Осознайте и примите это.

Скажите, обращаясь к маме: «Дорогая мама, ты подарила мне жизнь, и я возьму ее с благодарностью. Я никогда не смогу вернуть тебе что то равнозначное, но я смогу передать это дальше». Что вы чувствуете, когда произносите это? Какие мысли к вам приходят?

Развернитесь к своей жизни. И снова отследите свои ощущения - каково вам было отворачиваться от мамы? Что вы испытываете? Делимся с вами упражнением, которое должно помочь исправить ситуацию. Важно делать его осознанно, не спеша. Давайте себе время прочувствовать происходящее.