Как отсутствие денег влияет на психологию человека

Ученые уверены, что материальное состояние влияет на здоровье человека и продолжительность жизни. И это не связано с возможностью обращаться в дорогостоящие клиники и к дорогим специалистам. "Рамблер" решил разобраться с тем, действительно ли отсутствие денег так сильно влияет на ментальное здоровье.

В 2020 году американские ученые проводили исследование для журнала геронтологии о том, как деньги влияют на продолжительность жизни. Они выяснили, что люди в более выгодном социально-экономическом положении в среднем живут на семь лет дольше, чем люди с низким уровнем доходов. Ученые связали это со стрессом, а также с отсутствием квалифицированной медицинской помощи.

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Одним из последствий нехватки денег является сильный стресс. Ученые утверждают, что неуверенность в будущем может вызывать сильнейшее беспокойство, которое влияет на весь организм. Согласно опросу, проведенному медиахолдингом "Ромир", наиболее популярные причины стресса россиян связаны с финансами. В топ-5 причин вошли: инфляция и рост цен, низкие зарплаты, кризис в экономике, рост безработицы и социальное расслоение.

Другие ученые из Университета Вирджинии провели исследование, в рамках которого выяснили, что люди с финансовыми проблемами обеспокоены потерей контроля над своей жизнью. А это, в свою очередь, провоцирует тревожность, страхи и стресс.

Существуют различные форумы, где люди обращаются к психологам за помощью из-за стресса, который они испытывают связи с отсутствием денег.

"Позавчера постаралась взять себя в руки и составила список по сокращению расходов, хотя уже и так сокращать некуда, если честно."

"Мой гардероб так стар и изношен, что я просто уже ненавижу свое ежедневное отражение в зеркале. А купить новую одежду я не могу: нет денег. Когда иду мимо витрин магазинов, мне хочется рыдать. Может, вам моя проблема покажется глупой, но я реально чувствую, как погружаюсь в депрессию."

"Зарплату получаешь, и все уходит на кредиты. Я очень хочу найти в себе силы и снова стать человеком. Справляться со всем легко без депрессии", — такие запросы поступают психологам.

На форумах чаще всего психологи говорят, что у тревожности из-за нехватки денег могут быть совсем другие причины, которые кроются в подсознании. О них можно догадываться, но часто их решение откладывают "на потом", забывают или отрицают. За финансовой депрессией может скрываться недовольство от своих отношений с партнером, от работы или от того, как в целом сложилась жизнь. Есть еще варианты — непроработанные детские травмы и сравнение себя с другими.

Для решения ситуации психологи советуют либо проработать проблему и найти истинные причины тревожности и стресса, либо сместить фокус на положительные моменты и двигаться к тому, чтобы стабилизировать свое финансовое положение.

О том, как на самом деле взаимосвязаны психологическое состояние и доходы, рассказывает психологи и коуч Малика Нур.

В психологии есть такое понятие: травма притягивает травму. Когда в человеке живет злость — ей нужно обязательно материализоваться во внешнем мире. Тогда для человека наступает баланс и обычно это происходит неосознанно. Нашему мозгу важно подтверждать то во что мы верим.

И это не магия, так работает мозг. Из мозга идет состояние, из состояния материализуется реальность.