«Другие точно лучше меня»: как перестать себя обесценивать

Если вы постоянно сравниваете себя с другими женщинами, живете с ощущением, что недотягиваете до определенной планки, все время ждете одобрения, то у нас плохие новости — вы себя обесцениваете.

Как перестать это делать и обрести чувство внутренней самоценности, рассказывает Виктория Аверкиева, клинический психолог, автор единственной в России методики возвращения базового доверия миру и перепроживания младенческого опыта, член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.

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Мы родились и выросли в то время, когда девочке с ранних лет внушалось: чтобы быть счастливой, успешной или хотя бы просто сытой, нужно соответствовать ожиданиям общества (а то, что подумают люди?), не хвастаться, не высовываться, брать пример с сына маминой подруги. И обязательно быть скромной, ведь скромность — главное украшение девушки.

Девочки выросли и превратились в прекрасных женщин, но все как одна с комплексом неполноценности: они горько расстраиваются, смотря в зеркало, нигде не чувствуют себя на своем месте, нереализованы в профессии и часто несчастны в семейной жизни.

Спросишь такую на консультации «Что о вас говорила мама? Что помните?» и побегут по ее щекам крупные слезы: «Говорила, что красивые платья — это чушь и куда важнее то, что в голове. Не разрешала краситься. А когда видела накрашенной — ругала за вульгарность».

У всех чем-то схожие истории. Их женскую часть не поддерживали мамы, и это в лучшем случае. А в худшем — мамы обзывали, неэтично сравнивали и заставляли быть «одной из многих». Мам не стоит винить, они тоже заложницы системы, поэтому любили нас, как умели.

Но есть и хорошие новости: мнение общества потеряло авторитет, ему на смену пришло время раскрытия своей индивидуальности, время знакомства с собой настоящей, определения истинных потребностей и приоритетов.

Поэтому сегодня — самый лучший день, чтобы начать выстраивать доброжелательные отношения с собой, осознать свое место и ценность в этом мире, зажить так, как хочется именно вам (а не так, как годами навязывало окружение). Пришло время. Вот несколько советов о том, как перестать себя обесценивать:

Составьте список всех обесценивающих мыслей, которые вас посещают и признайте, что они принадлежат не вам. Кто вам их навязал, когда? Обычно обесценивание звучит голосами старших товарищей, родителей, педагогов, иногда мужей. Зачем вам этот багаж сегодня?

Никогда не сравнивайте себя с остальными, только с собой: как я изменилась за последние 3, 5,10 лет? Будьте бережны в этих сравнениях.

Начните признавать собственные достоинства. Станьте сами себе чуткой и внимательной мамой и долюбите внутреннюю девочку так, как вам этого всегда хотелось. Вы можете заново создать самооценку, не слишком высокую и не слишком низкую, — адекватную.

Акцентируйте внимание на плюсах, это формирует позитивное отношение к себе: «Сегодня получилось не совсем так, как мне хотелось, но зато теперь у меня есть опыт в таких делах», «Не успела сделать все, но зато как качественно выполнила работу».

Не запрещайте себе переживать радость от достижений. Выбросите из головы установки «Не радуйся, а то сглазишь», «Вот сейчас смеешься, потом плакать будешь».

Учитесь доверять и искать опору в себе. Возьмите за привычку каждый день задавать себе вопросы: «Что я сейчас чувствую?», «Почему я это чувствую?», «Зачем мне сейчас нужны эти чувства, какая у них задача?»

Размотать клубок убеждений, посмотреть на них взрослыми глазами, помогает и терапия. Не пренебрегайте профессиональной помощью, если чувствуете, что не справляетесь сами — это тоже обесценивание.

Главное, помните, что осознание собственной ценности никогда не приходит извне и не зависит ни от каких внешних факторов. Вы можете быть владельцем преуспевающего бизнеса, иметь прекрасную семью и все то, что сегодня принято считать атрибутами успешной жизни, но при этом абсолютно себя не уважать и не беречь. Обесценивание всегда уводит фокус внимания с того, что вы сделали на то, что не получилось. И существенно ухудшает качество жизни.