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Мужчины vs женщины: кому сильнее вредит одиночество

Passion.ru
1 час назад

«Одиночество — это изоляция от других людей, которая может негативно сказаться на психическом и физическом здоровье», — сообщила Ульяна, специалист центра сексуального и семейного образования Secrets. Она объяснила, как одиночество влияет на психологическое и физическое здоровье мужчин и женщин.

Мужчины vs женщины: кому сильнее вредит одиночество
Фото: Passion.ruPassion.ru

«Иногда женское одиночество — это игра тех, кто по инерции ждет некого чуда и при этом не предпринимает никаких действий для улучшения качества собственной жизни. Этому есть объяснение — себя родную жалеть намного легче»,

— объяснила эксперт и сказала, что чаще всего данная проблема касается социально неактивных женщин и вдов.

Об этом специалист рассказала в эксклюзивном интервью «Пятому каналу».

Среди женских причин жизни в одиночестве отмечают неудачный опыт отношений, проблемы с самооценкой, различные страхи, трудоголизм, сильную потребность в независимости и отказ от общения с мужчинами. Последствиями данного состояния могут быть следующие проявления: сердечно-сосудистые заболевания, увеличение веса, злоупотребление вредными продуктами, спиртным, склонность к суициду.

В свою очередь мужчины в результате длительного пребывания в одиночестве рискуют столкнуться с различными недугами, вроде депрессии, гастрита, мигрени, повышенного давления, сердечной недостаточности и даже онкологических заболеваний. Данные проявления негативно сказываются на здоровье, тому подтверждение и статистика по продолжительности жизни: в России мужчины живут в среднем на 10 лет меньше. Кроме того, в отличие от прекрасного пола они высыпаются гораздо хуже будучи одни.

Между тем женщин тяготит одиночество и они желают встретить своего спутника, тогда как мужчины предпочитают игнорировать проблему и не ищут решения.

Психология,
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